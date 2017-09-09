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Трамп подписал законопроект о выделении средств на деятельность правительства

Экономика и бизнес
9 сентября, 1:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, сентября. /ТАСС

Отмечается, что планы были скорректированы в связи с необходимостью срочного выделения средств на ликвидацию последствий шторма "Харви"

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу законопроект о повышении лимита госдолга для временного продления деятельности федерального правительства, а также о выделении из бюджета $15,25 млрд на ликвидацию последствий шторма "Харви", от которого пострадал штат Техас. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее данный законопроект одобрил Конгресс США.

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Договоренности о реализации такой инициативы глава государства достиг в ходе встречи с лидерами демократов и республиканцев обеих палат Конгресса. Отныне американские госучреждения смогут работать до 8 декабря, пока Конгресс завершает работу над бюджетом на 2018 финансовый год, который начнется 1 октября.

Кроме того, в текст законопроекта вошли положения о выделении $450 млн на оказание помощи малому бизнесу, $7,4 млрд в виде грантов на восстановление домов и еще $7,4 млрд - Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям США.

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