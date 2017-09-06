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AP: число жертв шторма "Харви" в Техасе возросло до 70 человек

Происшествия
6 сентября, 23:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, сентября. /ТАСС

По данным агентства, наибольшее количество погибших зафиксировано в округе Харрис

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Число жителей штата Техас, погибших в результате последствий шторма "Харви", возросло до 70 человек. Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press.

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Согласно его данным, не менее 30 человек погибли в округе Харрис, в котором располагается город Хьюстон. Всего случаи гибели зафиксированы в 13 округах штата.

Как заявил ранее губернатор Техаса Грегг Эбботт, стоимость восстановительных работ после наводнений, вызванных "Харви", может составить до $180 млрд. В среду Палата представителей Конгресса США одобрила выделение средств из федерального бюджета в размере $7,85 млрд на ликвидацию последствий шторма. Теперь финансирование должен одобрить Сенат.

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