Генконсульство РФ в Хьюстоне возобновило прием граждан после шторма "Харви"

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне, пострадавшем от шторма "Харви", в среду возобновило прием граждан в полном объеме и выдало россиянам около 40 паспортов. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС представитель генконсульства Владислав Левчик.

"Уже до конца недели мы постараемся компенсировать все те задержки с оформлением документов, которые возникли в результате обрушившегося на Хьюстон стихийного бедствия", - подчеркнул он.

Здание, где на 13-м этаже расположено генконсульство РФ в Хьюстоне, было подтоплено и обесточено. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено, генконсульство организовало прием граждан в две смены.