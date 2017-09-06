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Генконсульство РФ в Хьюстоне возобновило прием граждан после шторма "Харви"

Общество
6 сентября, 22:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

До конца недели сотрудники генконсульства постараются компенсировать все задержки с оформлением документов

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне, пострадавшем от шторма "Харви", в среду возобновило прием граждан в полном объеме и выдало россиянам около 40 паспортов. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС представитель генконсульства Владислав Левчик.

"Уже до конца недели мы постараемся компенсировать все те задержки с оформлением документов, которые возникли в результате обрушившегося на Хьюстон стихийного бедствия", - подчеркнул он.

Здание, где на 13-м этаже расположено генконсульство РФ в Хьюстоне, было подтоплено и обесточено. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено, генконсульство организовало прием граждан в две смены.

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