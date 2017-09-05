Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США пройдет телемарафон по сбору средств пострадавшим от шторма "Харви"

Общество
5 сентября, 17:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, сентября. /ТАСС

В благотворительной программе примут участие знаменитые актеры, музыканты и телеведущие

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/TANNEN MAURY

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Звезды американского шоу-бизнеса проведут 12 сентября телемарафон по сбору средств на помощь пострадавшим от шторма "Харви" в штате Техас. Как сообщило во вторник информационное агентство Associated Press, в нем примут участие певицы Бейонсе и Барбра Стрейзанд, телеведущая Опра Уинфи, актриса Джулия Робертс, актеры Джордж Клуни и др.

Смотрите также
Хьюстон, США

Испытание для Техаса, проверка для Трампа: последствия шторма "Харви" в США

Телемарафон будет транслироваться по основным американским телеканалам с 20:00 (03:00 мск 13 сентября). Все собранные средства будут направлены благотворительным организациям, в том числе тем, что занимаются оказанием помощи детям и бездомным.

Ранее американская актриса, лауреат премии "Оскар" Сандра Буллок уже заявляла о том, что жертвует $1 млн американскому подразделению Международного комитета Красного Креста (МККК) на нужды пострадавших от шторма. Основатель американской компании Dell Майкл Делл с женой Сюзан объявили об учреждении благотворительного фонда для сбора средств на восстановление штата Техас от последствий стихийного бедствия, вызванного тропическим циклоном "Харви" и внесли в этот фонд $17 млн.

По оценке мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, только на расчистку улиц от мусора и завалов потребуется до $100 млн. Стоимость восстановительных работ после наводнений в Техасе, вызванных "Харви", может составить до $180 млрд, заявил в воскресенье губернатор этого американского штата Грегг Эбботт.

Смотрите также

СМИ: число жертв урагана "Харви" в Техасе возросло до 60 человек

Трамп посетил пострадавшие от шторма "Харви" районы Техаса и встретился с их жителями

Основатель Dell пожертвовал $17 млн на восстановление Техаса от шторма "Харви"

Трамп попросил Конгресс выделить $7,85 млрд на ликвидацию последствий "Харви"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шторм "Харви" Тайфуны и ураганы
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
6
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе
2
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
3
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
4
Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни
5
Саакашвили будет оспаривать в суде экстрадицию в Грузию
6
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама