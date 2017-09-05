В США пройдет телемарафон по сбору средств пострадавшим от шторма "Харви"

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Звезды американского шоу-бизнеса проведут 12 сентября телемарафон по сбору средств на помощь пострадавшим от шторма "Харви" в штате Техас. Как сообщило во вторник информационное агентство Associated Press, в нем примут участие певицы Бейонсе и Барбра Стрейзанд, телеведущая Опра Уинфи, актриса Джулия Робертс, актеры Джордж Клуни и др.

Телемарафон будет транслироваться по основным американским телеканалам с 20:00 (03:00 мск 13 сентября). Все собранные средства будут направлены благотворительным организациям, в том числе тем, что занимаются оказанием помощи детям и бездомным.

Ранее американская актриса, лауреат премии "Оскар" Сандра Буллок уже заявляла о том, что жертвует $1 млн американскому подразделению Международного комитета Красного Креста (МККК) на нужды пострадавших от шторма. Основатель американской компании Dell Майкл Делл с женой Сюзан объявили об учреждении благотворительного фонда для сбора средств на восстановление штата Техас от последствий стихийного бедствия, вызванного тропическим циклоном "Харви" и внесли в этот фонд $17 млн.

По оценке мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, только на расчистку улиц от мусора и завалов потребуется до $100 млн. Стоимость восстановительных работ после наводнений в Техасе, вызванных "Харви", может составить до $180 млрд, заявил в воскресенье губернатор этого американского штата Грегг Эбботт.