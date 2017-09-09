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Окончательную стоимость проекта трассы "Таврида" в Крыму назовут 17 сентября

Экономика и бизнес
9 сентября, 12:49 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 9, сентября. /ТАСС

В пресс-службе правительства региона сообщили, что трасса уже прошла техническую экспертизу

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© Алексей Павлишак/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Итоговые результаты государственной экспертизы в части сметной стоимости проекта строительства федеральной трассы "Таврида" на Крымском полуострове огласят 17 сентября, сообщила в субботу пресс-служба крымского правительства.

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"Итоговые результаты государственной экспертизы в части сметной стоимости федеральной трассы "Таврида" будут известны 17 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин в ходе встречи с главой республики Сергеем Аксеновым", - говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что предельная стоимость "Тавриды" - до 140 млрд рублей в ценах 2016 года. Накануне Аксенов информировал, что возможно увеличение финансирования проекта в общей сложности на 14 млрд рублей.

В пресс-службе правительства дополнили, что трасса "Таврида" уже прошла техническую экспертизу.

Трасса "Таврида"

Трасса "Таврида" протяженностью почти в 280 км свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся Крымским мостом через Керченский пролив и материковой частью России. Трасса будет скоростной: машины смогут ездить по ней со скоростью до 120 км/ч. Заказчиком проекта выступает Служба автодорог республики, подрядчиком - АО "ВАД".

Согласно проекту, который будет реализован в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя, трасса будет полностью построена к концу 2020 года, но четыре из шести ее участков будут готовы уже к концу 2018 года принять транспортный поток с возведенного Керченского моста.

На трассе будет построено 90 мостов и путепроводов, создано 17 транспортных развязок, 30 пешеходных переходов.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Открытие автомобильного движение в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.

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Соколов, Максим Юрьевич Аксенов, Сергей Валерьевич
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