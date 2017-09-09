Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Павильон РФ получил золотую награду от Международного бюро выставок на ЭКСПО-2017

Экономика и бизнес
9 сентября, 20:17 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 9, сентября. /ТАСС

В номинации "Дизайн выставки" серебро было отдано Великобритании, бронза - Республике Корея

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Национальный павильон России на Всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане получил золотую награду в номинации "Дизайн выставки" от Международного бюро выставок (МБВ). Об этом в субботу сообщила пресс-служба российского павильона на ЭКСПО-2017.

Смотрите также

Национальный день России на ЭКСПО-2017 пройдет 8 сентября

Россия планирует использовать опыт проведения выставки "ЭКСПО-2017" в Астане

Разработка уральских газовиков оказалась востребована на EXPO-2017 в Астане

Главы правительств ЕврАзЭС обсудили насущные вопросы и посетили ЭКСПО-2017

Церемония награждения индивидуальных и коллективных павильонов в номинациях "Раскрытие темы выставки" и "Дизайн выставки" прошла 9 сентября в рамках дня МБВ на ЭКСПО-2017. На почетные награды претендовали 115 национальных павильонов и 22 павильона международных организаций, представивших современные технологические разработки в области альтернативных источников энергии.

"Национальный павильон Российской Федерации, площадью 1008 квадратных метров, попал в категорию "А" и получил золотую награду в номинации "Дизайн выставки". Серебро было отдано Великобритании, бронза - Республике Корея. Россия впервые взяла золото как участник выставок с 1851 года, когда состоялось первое "Экспо" в Лондоне", - говорится в сообщении.

Отмечено, что официальные павильоны, принимавшие участие в выставке, были разделены на 4 категории: А (индивидуальные, более 700 кв.м.), В (индивидуальные, 400-700 кв.м.), С (индивидуальные, менее 350 кв.м.) и D (коллективные).

Высокая оценка работы российской команды

Золотую награду от МБВ получил лично генеральный комиссар российского участия на ЭКСПО-2017, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Это высокая оценка работы всей команды. Проект длился не один год, и мы рады, что наш труд и вклад павильона России в успех всей выставки ЭКСПО-2017 получил наивысшую награду. Мы благодарим всех наших партнеров, спонсоров, участников деловой программы за их поддержку", - прокомментировал награждение министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Министр напомнил, что Россия подала заявку на проведение выставки ЭКСПО-2017 в городе Екатеринбурге. "Я уверен, что наше золото в Астане доказывает, что Россия - достойный организатор таких масштабных мероприятий", - подчеркнул Мантуров.

В состав жюри конкурса вошли официальные представители МБВ - его президент Стин Кристенсен и генеральный секретарь Винсенте Лоссерталес, а также 4 члена комиссии, назначенные организаторами, и 3 эксперта от МБВ. Члены жюри трижды посетили каждый из павильонов стран-участниц. Победители определялись по ряду критериев, в том числе результатам работы с момента открытия выставки, а также по итогам знакомства с национальными площадками.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Каждое государство представило свой павильон, где раскрыло тему выставки, показав лучшие мировые технологии энергосбережения, новые разработки по использованию существующих альтернативных энергоисточников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЭКСПО-2017
Страны
Россия Казахстан Великобритания Республика Корея
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Постпред РФ в Женеве назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии
2
Рогозин: БМПТ "Терминатор" "взорвала" рынок
3
Синоптики: ураган "Ирма" ослабел до третьей категории и изменил направление
4
Синоптики прогнозируют, что ураган "Ирма" усилится по пути к Флориде
5
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
6
СМИ: сирийская армия сняла блокаду с аэродрома Дейр-эз-Зора
7
Восемь человек погибли в ДТП в Свердловской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама