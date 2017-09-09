Павильон РФ получил золотую награду от Международного бюро выставок на ЭКСПО-2017

АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Национальный павильон России на Всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане получил золотую награду в номинации "Дизайн выставки" от Международного бюро выставок (МБВ). Об этом в субботу сообщила пресс-служба российского павильона на ЭКСПО-2017.

Церемония награждения индивидуальных и коллективных павильонов в номинациях "Раскрытие темы выставки" и "Дизайн выставки" прошла 9 сентября в рамках дня МБВ на ЭКСПО-2017. На почетные награды претендовали 115 национальных павильонов и 22 павильона международных организаций, представивших современные технологические разработки в области альтернативных источников энергии.

"Национальный павильон Российской Федерации, площадью 1008 квадратных метров, попал в категорию "А" и получил золотую награду в номинации "Дизайн выставки". Серебро было отдано Великобритании, бронза - Республике Корея. Россия впервые взяла золото как участник выставок с 1851 года, когда состоялось первое "Экспо" в Лондоне", - говорится в сообщении.

Отмечено, что официальные павильоны, принимавшие участие в выставке, были разделены на 4 категории: А (индивидуальные, более 700 кв.м.), В (индивидуальные, 400-700 кв.м.), С (индивидуальные, менее 350 кв.м.) и D (коллективные).

Высокая оценка работы российской команды

Золотую награду от МБВ получил лично генеральный комиссар российского участия на ЭКСПО-2017, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Это высокая оценка работы всей команды. Проект длился не один год, и мы рады, что наш труд и вклад павильона России в успех всей выставки ЭКСПО-2017 получил наивысшую награду. Мы благодарим всех наших партнеров, спонсоров, участников деловой программы за их поддержку", - прокомментировал награждение министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Министр напомнил, что Россия подала заявку на проведение выставки ЭКСПО-2017 в городе Екатеринбурге. "Я уверен, что наше золото в Астане доказывает, что Россия - достойный организатор таких масштабных мероприятий", - подчеркнул Мантуров.

В состав жюри конкурса вошли официальные представители МБВ - его президент Стин Кристенсен и генеральный секретарь Винсенте Лоссерталес, а также 4 члена комиссии, назначенные организаторами, и 3 эксперта от МБВ. Члены жюри трижды посетили каждый из павильонов стран-участниц. Победители определялись по ряду критериев, в том числе результатам работы с момента открытия выставки, а также по итогам знакомства с национальными площадками.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Каждое государство представило свой павильон, где раскрыло тему выставки, показав лучшие мировые технологии энергосбережения, новые разработки по использованию существующих альтернативных энергоисточников.