"Роснефть" заявила о пресечении коррупционных действий главы "Сахалинморнефтегаза"

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности "Роснефти" пресекла попытку совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочерней компании "РН-Сахалинморнефтегаз" Андреем Бардиным, сейчас он задержан правоохранительными органами. Об этом говорится в сообщении нефтяной корпорации.
"Служба безопасности "Роснефти" принимает все необходимые меры для предупреждения противоправных действий на предприятиях в дочерних обществах компании и уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами", - подчеркивается в сообщении.
Подробностей компания не сообщает.
ТАСС пока не располагает комментариями правоохранительных органов.
"РН-Сахалинморнефтегаз" является дочерней компанией "Роснефти" и оператором разработки шельфового месторождения нефти и газа Одопту-море (Северный купол).