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"Роснефть" заявила о пресечении коррупционных действий главы "Сахалинморнефтегаза"

Экономика и бизнес
10 сентября, 12:39 UTC+3 МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

В службе безопасности компании подчеркнули, что "Роснефть" уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности "Роснефти" пресекла попытку совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочерней компании "РН-Сахалинморнефтегаз" Андреем Бардиным, сейчас он задержан правоохранительными органами. Об этом говорится в сообщении нефтяной корпорации.

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"Служба безопасности "Роснефти" принимает все необходимые меры для предупреждения противоправных действий на предприятиях в дочерних обществах компании и уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами", - подчеркивается в сообщении.

Подробностей компания не сообщает.

ТАСС пока не располагает комментариями правоохранительных органов.

"РН-Сахалинморнефтегаз" является дочерней компанией "Роснефти" и оператором разработки шельфового месторождения нефти и газа Одопту-море (Северный купол).

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