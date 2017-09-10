"Роснефть" заявила о пресечении коррупционных действий главы "Сахалинморнефтегаза"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности "Роснефти" пресекла попытку совершения действий коррупционного характера генеральным директором дочерней компании "РН-Сахалинморнефтегаз" Андреем Бардиным, сейчас он задержан правоохранительными органами. Об этом говорится в сообщении нефтяной корпорации.

"Служба безопасности "Роснефти" принимает все необходимые меры для предупреждения противоправных действий на предприятиях в дочерних обществах компании и уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами", - подчеркивается в сообщении.

Подробностей компания не сообщает.

ТАСС пока не располагает комментариями правоохранительных органов.

"РН-Сахалинморнефтегаз" является дочерней компанией "Роснефти" и оператором разработки шельфового месторождения нефти и газа Одопту-море (Северный купол).