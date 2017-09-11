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Медведев соберет совещание по бюджетным проектировкам

Экономика и бизнес
11 сентября, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Ранее премьер-министр обещал, что правительство внесет проект бюджета на 2018 год в Госдуму до 1 октября

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, "участники заседания обсудят прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также основные параметры бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

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Ранее Медведев обещал, что правительство внесет проект бюджета на 2018 год в Госдуму до 1 октября, рассмотрев его предварительно на своем заседании в середине сентября. Он призвал к сдержанной бюджетной политике и спокойствию при учете "факторов неопределенности".

"Сдержанная, аккуратная бюджетная политика - это оптимальный вариант для того, чтобы сохранить уровень государственного долга на приемлемом уровне, обеспечить устойчивость и сбалансированность всей финансовой системы", - отмечал премьер. По оценке главы кабмина, "в последние годы, несмотря на множество негативных факторов, мы к бюджетной стабильности привыкли и воспринимаем ее как само собой разумеющуюся".

В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Сергей Приходько, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин, Александр Хлопонин, помощник президента РФ Андрей Белоусов, федеральные министры, руководители ведомств.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Шувалов, Игорь Иванович Белоусов, Андрей Рэмович Козак, Дмитрий Николаевич Рогозин, Дмитрий Олегович Приходько, Сергей Эдуардович Медведев, Дмитрий Анатольевич Хлопонин, Александр Геннадиевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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