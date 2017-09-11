Медведев соберет совещание по бюджетным проектировкам

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, "участники заседания обсудят прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также основные параметры бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Ранее Медведев обещал, что правительство внесет проект бюджета на 2018 год в Госдуму до 1 октября, рассмотрев его предварительно на своем заседании в середине сентября. Он призвал к сдержанной бюджетной политике и спокойствию при учете "факторов неопределенности".

"Сдержанная, аккуратная бюджетная политика - это оптимальный вариант для того, чтобы сохранить уровень государственного долга на приемлемом уровне, обеспечить устойчивость и сбалансированность всей финансовой системы", - отмечал премьер. По оценке главы кабмина, "в последние годы, несмотря на множество негативных факторов, мы к бюджетной стабильности привыкли и воспринимаем ее как само собой разумеющуюся".

В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Сергей Приходько, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин, Александр Хлопонин, помощник президента РФ Андрей Белоусов, федеральные министры, руководители ведомств.