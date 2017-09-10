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Медведев: положительная динамика экономики РФ найдет отражение в бюджете на 2018 год

Экономика и бизнес
10 сентября, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Премьер напомнил, что экономический блок правительства приступил к активной подготовке федерального бюджета, добавив, что это имеет прямое отношение ко всем бюджетам субъектов РФ

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Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Положительная динамика российской экономики найдет отражение в бюджетах всех уровней на 2018 год и последующий плановый период. Об этом премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, выступая на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений партии.

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"Наша экономика демонстрирует рост, что в конечном итоге найдет свое отражение, уверен, и в федеральном бюджете нашей страны, и, конечно, в региональных бюджетах, и в муниципальных финансах, - сказал он. - Просил бы на эти факторы обращать внимание всех наших товарищей - будущих депутатов законодательных органов и муниципальных органов власти".

Медведев напомнил, что экономический блок правительства приступил к активной подготовке федерального бюджета, добавив, что это имеет прямое отношение ко всем бюджетам субъектов РФ. "Вместе с нашими коллегами, представителями "Единой России" мы сейчас занимаемся окончательной доводкой проекта федерального бюджета на 2018 год и на период 2019-2020 года, который уже в нынешней ситуации отражает текущее положение дел в экономике", - сказал председатель партии. Он добавил, что в настоящий момент в экономике уже сформировался целый ряд благоприятных трендов.

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