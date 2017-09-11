Медведев: зависимость экономики РФ от цен на нефть и газ снизилась

ГОРКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о позитивных тенденциях в отечественной экономике, одна из которых - развитие без серьезных дисбалансов и снижение зависимости от цен на нефть и газ.

На заседании Бюджетной комиссии председатель правительства констатировал, что благодаря проводимой экономической политике "удалось купировать последствия внешних шоков, увести экономику от спада, вывести экономику на траекторию роста, добиться низкой инфляции". "Сейчас экономика развивается без серьезных дисбалансов, действительно снизилась зависимость от цен на нефть и газ", - подчеркнул он.

"Мы уточнили, какие ресурсы мы сможем направить на выполнение государственных программ от поддержки конкретных отраслей экономики до развития регионов и социальной сферы", - напомнил Медведев о результатах проведенных ранее совещаний и согласований по проекту бюджета на трехлетку.

Глава кабмина считает, что для закрепления положительных тенденций "появляется более здоровый и более прочный фундамент для развития на будущее" благодаря утвержденному новому бюджетному правилу. По его мнению "низкая инфляция позволяет добиваться снижения стоимости заимствований". "Эти позитивные тенденции нам нужно закрепить, развить в рамках нового трехлетнего бюджетного цикла", - подчеркнул Медведев. "Мы пересмотрели в сторону увеличения ряд ключевых позиций - динамику развития экономики, рост ВВП, рост инвестиций, промышленного производства", - напомнил председатель правительства.

Он заметил, что "это даже произошло в рамках базового, то есть очень осторожного, сценария, который предполагает сохранение действия главных негативных факторов". "Эти негативные факторы действительно сохраняются, это относительно невысокие цены на нефть, санкции и финансово-технологические ограничения в течение всего трехлетнего периода", - признал глава кабинета министров".

По словам премьера, правительство рассчитывает, что в ближайшие годы главным фактором роста российской экономики станет внутренний спрос.

"Мы рассчитываем, что основным фактором роста в ближайшие годы станет внутренний спрос, поддерживать его будет и повышение доходов вместе с восстановлением потребительского кредитования, но прежде всего рост инвестиций в основной капитал, который будет укрепляться, в частности, благодаря мерам по поддержке малого и среднего бизнеса и реализации приоритетных проектов", - сказал он.

Говоря о работе трех внебюджетных фондов - пенсионного, социального и фонда обязательного медицинского страхования - глава правительства отметил необходимость обеспечения сбалансированность их финансов. "Вместе с федеральным бюджетом они составляют тот набор инструментов, который позволяет проводить эффективную социальную политику, добиваться повышения уровня жизни, обеспечивать работу социальных учреждений, таких как школы, больницы, другие учреждения, выполнять различные программы, которые важны с точки зрения развития общества и развития его институтов", - добавил премьер.