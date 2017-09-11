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Кабмин внесет проект бюджета в Госдуму 29 сентября

Экономика и бизнес
11 сентября, 14:51 дата обновления: 11 сентября, 15:06 UTC+3

Дмитрий Медведев отметил, что основные согласования документа уже проведены

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ГОРКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство внесет проект бюджета на трехлетку в Госдуму 29 сентября, перед этим рассмотрев его на заседании кабинета министров.

"Сегодня у нас финальное обсуждение в рамках Бюджетной комиссии, мы еще раз посмотрим пакет документов, которые определяют идеологию и стратегию бюджета - это прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики и параметры внебюджетных фондов", - сказал Медведев. По его словам, "основные согласования проведены".

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"Окончательный правительственный вариант [бюджета] рассмотрен на одном из ближайших заседаний правительства, времени для работы осталось немного: до 1 октября все документы должны поступить в Государственную Думу, а точнее, с учетом календаря, эти документы должны поступить 29 сентября", - указал премьер.

"В целом мы уже по основным параметрам договорились, определились и с прогнозом, и с основными принципами социально-экономической политики, хотя очевидно, что жизнь не стоит на месте, нужно смотреть за всеми процессами, которые в экономике происходят", - отметил Медведев.

"Даже несмотря на наличие базовых договоренностей я бы просил Министерство экономического развития и всех остальных еще раз вернуться, посмотреть все тренды, которые сформировались в экономике, в том числе за последнее время, и постараться их учесть так, чтобы наш прогноз все-таки в наибольшей степени отражал реально сложившуюся картину", - поручил председатель правительства.

При этом глава правительства заявил, что считает правительственный проект бюджета на ближайшие три года компромиссным.

"Бюджет - документ очень сложный, это всегда итог компромисса, но компромиссом редко кто бывает доволен в полной мере, но именно компромиссный вариант всегда и предоставляется", - сказал глава кабинета министров на заседании Бюджетной комиссии. По его словам, проект бюджета - "это компромисс между желанием запустить как можно больше проектов и социальных, и экономических, а с другой стороны - необходимостью жить по средствам".

"В нынешних условиях нам нужно, естественно, иметь и существенный запас прочности, как мы и поступали в последние годы", - указал премьер.

Он отметил, что основными принципами бюджетной политики на ближайшие годы станут улучшение структуры расходов и концентрация усилий на приоритетных проектах с низким уровнем восприимчивости бюджета к скачкам цен на нефть, к инфляционным ожиданиям, а также со стабильными налоговыми и регуляторными условиями".

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