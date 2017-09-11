Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

До конца года "КамАЗ" поставит в ЮАР опытные образцы автомобилей с правым рулем

Экономика и бизнес
11 сентября, 16:13 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 11, сентября. /ТАСС

Руководство компании выбрало в ЮАР партнера и дистрибьютора по сборочному производству

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Руководство ПАО "КамАЗ" [входит в госкорпорацию "Ростех"] вручило сертификат дистрибьютора южноафриканской машиностроительной компании Bell Equipment, обладающей крупнейшей собственной дилерской сетью в регионе. До конца 2017 года компания планирует поставить в ЮАР опытные образцы автомобилей с правым рулем, сообщает в понедельник пресс-служба ПАО "КамАЗ".

Смотрите также

"КамАЗ" повысил прогноз продаж в РФ в 2017 г. до 32-33 тыс. машин

"КамАЗ" рассчитывает собирать в ЮАР до 1,5 тысяч машин в год

"КамАЗ" передал на испытания Москве электробус нового поколения

"Вручение состоялось на прошлой неделе в рамках международной выставки коммерческого автотранспорта "Комтранс-2017". Генеральный директор АО "Внешнеторговая компания "КамАЗ" - директор по экспорту ПАО "КамАЗ" Рафаил Гафеев передал сертификат генеральному директору Bell Equipment Гари Бэллу», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным компании, для "КамАЗа" это означает выход на крупнейшие рынки африканского континента - ЮАР и ближайшие страны. В перспективе компания планирует организовать сборочное производство грузовиков в сотрудничестве с южноафриканским партнером.

Как сообщалось, экспорт автомобилей "КамАЗ" за 6 месяцев 2017 года снизился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,55 тыс. автомобилей. Основным экспортным рынком компании по итогам I полугодия 2017 года остается Казахстан. В Казахстан в 1 полугодии 2017 года было экспортировано 799 единиц (237 автомобилей и 562 сборочных комплектов деталей, СКД), что на 128,3% выше показателя 1 полугодия 2016 года (350 единиц). В целом экспорт СКД за указанный период увеличился на 8,8% до 567 штук.

Что касается других стран СНГ, то во втором квартале 2017 году "КамАЗ" осуществлял поставки продукции в Азербайджан, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Молдову. Основным рынком дальнего зарубежья в этом периоде стала Куба, куда в рамках заключенного в 2016 году крупного контракта были поставлены очередные партии автотехники "КамАЗ" в количестве 155 единиц. Кроме того, во 2 квартале 2017 года производились поставки автомобилей в Литву, Сербию, Болгарию, Анголу, ЮАР, Гвинею, Бангладеш, Кувейт, Камбоджу, Грузию.

Как сообщал ТАСС, "КамАЗ" планирует в 2017 году увеличить экспортавтомобилей на 4,8%, до 6,5 тыс., в 2016 году этот показатель составил 6,2 тыс. автомобилей. "КамАЗ" занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
3
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
4
СМИ: около 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Швейцарии
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
7
Лавров заявил о дальнейших действиях Москвы в отношении загранучреждений США в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама