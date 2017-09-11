До конца года "КамАЗ" поставит в ЮАР опытные образцы автомобилей с правым рулем

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Руководство ПАО "КамАЗ" [входит в госкорпорацию "Ростех"] вручило сертификат дистрибьютора южноафриканской машиностроительной компании Bell Equipment, обладающей крупнейшей собственной дилерской сетью в регионе. До конца 2017 года компания планирует поставить в ЮАР опытные образцы автомобилей с правым рулем, сообщает в понедельник пресс-служба ПАО "КамАЗ".

"Вручение состоялось на прошлой неделе в рамках международной выставки коммерческого автотранспорта "Комтранс-2017". Генеральный директор АО "Внешнеторговая компания "КамАЗ" - директор по экспорту ПАО "КамАЗ" Рафаил Гафеев передал сертификат генеральному директору Bell Equipment Гари Бэллу», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным компании, для "КамАЗа" это означает выход на крупнейшие рынки африканского континента - ЮАР и ближайшие страны. В перспективе компания планирует организовать сборочное производство грузовиков в сотрудничестве с южноафриканским партнером.

Как сообщалось, экспорт автомобилей "КамАЗ" за 6 месяцев 2017 года снизился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,55 тыс. автомобилей. Основным экспортным рынком компании по итогам I полугодия 2017 года остается Казахстан. В Казахстан в 1 полугодии 2017 года было экспортировано 799 единиц (237 автомобилей и 562 сборочных комплектов деталей, СКД), что на 128,3% выше показателя 1 полугодия 2016 года (350 единиц). В целом экспорт СКД за указанный период увеличился на 8,8% до 567 штук.

Что касается других стран СНГ, то во втором квартале 2017 году "КамАЗ" осуществлял поставки продукции в Азербайджан, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Молдову. Основным рынком дальнего зарубежья в этом периоде стала Куба, куда в рамках заключенного в 2016 году крупного контракта были поставлены очередные партии автотехники "КамАЗ" в количестве 155 единиц. Кроме того, во 2 квартале 2017 года производились поставки автомобилей в Литву, Сербию, Болгарию, Анголу, ЮАР, Гвинею, Бангладеш, Кувейт, Камбоджу, Грузию.

Как сообщал ТАСС, "КамАЗ" планирует в 2017 году увеличить экспортавтомобилей на 4,8%, до 6,5 тыс., в 2016 году этот показатель составил 6,2 тыс. автомобилей. "КамАЗ" занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.