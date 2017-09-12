ФАС рассмотрит сделку "Яндекс.Такси" и Uber в течение месяца

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрит сделку по объединению бизнесов "Яндекс.Такси" и Uber в течение месяца, сообщил журналистам руководитель ФАС Игорь Артемьев в кулуарах форума "Импортозамещение".
"Нет [решение не принято]. Поработаем в установленные законом сроки. Что-нибудь около месяца", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, принято ли решение по сделке.
Решение о вынесении сделки на комиссию по иностранным инвестициям также пока не принято, отметил Артемьев.
В середине июля "Яндекс.Такси" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс.Такси" инвестируют в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.
Долю совместной компании на российском рынке пассажирских перевозок в городах присутствия компании оценивают в 5-6%.
Приложения "Яндекс.Такси" и Uber после закрытия сделки останутся отдельными. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. При этом в Uber не планируют менять тарифную политику.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял, что сделка может создать угрозу для конкуренции на рынке онлайн-агрегаторов такси. 18 августа ФАС получила ходатайство "Яндекса" и Uber об объединении бизнесов онлайн-такси в России. Тогда ведомство отмечало, что рассмотрит ходатайство в течение 30 дней с правом продления еще на два месяца.