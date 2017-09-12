"Лаборатория Касперского" планирует открыть новые офисы в США и Канаде в 2018 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский разработчик антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" планирует продолжить инвестировать в развитие бизнеса в США, и в 2018 году рассчитывает открыть два новых офиса в Чикаго и Лос-Анджелесе, а также офис в Канаде (в Торонто).

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

"Все три существующих офиса "Лаборатории Касперского" в США в настоящий момент функционируют, включая подразделение в городе Вашингтоне. Однако в связи со сложной геополитической ситуацией "Лаборатория Касперского" изучает варианты оптимизации подразделения компании в Вашингтоне, отвечающего за поставки американским государственным органам, которые в любом случае составляют незначительную долю продаж в регионе", - отметили в компании.

"Лаборатория Касперского" работает на рынке США с 2005 года. В американском представительстве "Лаборатории Касперского" работает около 300 человек (в том числе специалисты по исследованиям и разработкам, а также эксперты глобального центра исследований и анализа угроз). "США - стратегический рынок для компании, и компания планирует свое присутствие на нем продолжать укреплять", - сообщили в "Лаборатории Касперского".

Политический контекст

Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным.

В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись материалы о том, что компания якобы тесно связана с разведывательными службами РФ. Глава и основной владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский неоднократно заявлял о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения. "Лаборатория Касперского" не раз опровергала утверждения о наличии у нее недопустимых связей с ФСБ.

В августе портал новостей о высоких технологиях Engadget сообщал, что ФБР США на протяжении года проводила брифинги с представителями американских компаний энергетического и технологического секторов с целью убедить их отказаться от использования продукции "Лаборатория Касперского".

На прошлой неделе крупный американский ритейлер электроники Best Buy прекратил продажи продуктов "Лаборатории Касперского". В компании тогда отмечали, что продолжат предлагать свои решения по кибербезопасности в США через собственный сайт и других ритейлеров.