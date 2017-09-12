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Минпромторг: закон о мобильной торговле будет внесен в Госдуму в ближайшее время

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:33 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 12, сентября. /ТАСС

В ведомстве отмечают, что принятие закона может дать мощный толчок в развитии малого торгового бизнеса

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ОРЕНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Закон о нестационарной и мобильной торговле будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил во вторник заместитель директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

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"Законопроект внесен в правительство и в скором времени будет внесен в Госдуму, это крайне важный закон для страны. Надеемся, что в ближайшее время он будет рассмотрен, он даст очень мощный толчок в развитии малого торгового бизнеса", - сказал он журналистам после совещания в Оренбурге по розничной торговле, добавив, что документ проходит последние стадии внесения.

Проект закона будет содержать четкую характеристику понятия "мобильный торговый объект", которое отсутствует в законодательстве, а также будут детально прописаны права и обязанности малого бизнеса и региональных властей в сфере регулирования малых форм торговли. По данным Минпромторга, развитие нестационарной торговли сможет снизить цену на продукты, кроме того, может вырасти и качество товаров.

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