Минпромторг: закон о мобильной торговле будет внесен в Госдуму в ближайшее время

Мебель из мусора будут производить в Лондоне и БерлинеСоциальная ответственность 12 сентября, 16:29
Мозер: фигуристы Столбова и Климов набирают форму семимильными шагамиСпорт 12 сентября, 16:26
РВСН провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"Армия и ОПК 12 сентября, 16:25
Мединский: заполняемость Большого театра составляет 97-98%Культура 12 сентября, 16:23
Тренер Родионенко не исключила участия гимнастки Мустафиной в чемпионате РоссииСпорт 12 сентября, 16:23
Власти проверят 20 предприятий Балашихи в рамках экологического расследованияОбщество 12 сентября, 16:21
Большой театр в новом сезоне намерен показать 10 премьер, в том числе балет "Нуреев"Культура 12 сентября, 16:18
Алкогольная индустрия искажает информацию о риске развития ракаСоциальная ответственность 12 сентября, 16:16
Греф назвал историю с овердрафтом фейком "от начала и до конца"Экономика и бизнес 12 сентября, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Закон о нестационарной и мобильной торговле будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил во вторник заместитель директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов.
"Законопроект внесен в правительство и в скором времени будет внесен в Госдуму, это крайне важный закон для страны. Надеемся, что в ближайшее время он будет рассмотрен, он даст очень мощный толчок в развитии малого торгового бизнеса", - сказал он журналистам после совещания в Оренбурге по розничной торговле, добавив, что документ проходит последние стадии внесения.
Проект закона будет содержать четкую характеристику понятия "мобильный торговый объект", которое отсутствует в законодательстве, а также будут детально прописаны права и обязанности малого бизнеса и региональных властей в сфере регулирования малых форм торговли. По данным Минпромторга, развитие нестационарной торговли сможет снизить цену на продукты, кроме того, может вырасти и качество товаров.