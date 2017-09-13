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В ООН оценивают неблагоприятное воздействие санкций на РФ в 1% от ВВП

Экономика и бизнес
13 сентября, 15:57 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 13, сентября. /ТАСС

В докладе Идриса Джазаири отмечено, что российская экономика "успешно адаптировалась" к санкционному режиму, о чем свидетельствует выросший на 15% за последний год курс рубля по отношению к доллару

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ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Неблагоприятное воздействие на Россию санкций, введенных против нее некоторыми западными странами в связи с событиями на Украине, оценивается в среднем в 1% ВВП. Об этом говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири.

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"По грубым оценкам, неблагоприятное воздействие санкций на Российскую Федерацию, если попытаться отделить его от "нефтяного шока", выражается в потерях, составляющих в среднем 1% от ВВП", - отмечается в документе. "Эта цифра, - поясняет спецдокладчик, - представляется вполне разумной, поскольку после переваривания последствий "нефтяного шока" разница между фактическими и потенциальными показателями ВВП за 2017 год составляет, по данным Международного валютного фонда, примерно 0,8%".

Джазаири, посетивший Россию с визитом в апреле нынешнего года, подчеркивает, что санкции против России "обернулись издержками" для государств, которые их инициировали, "особенно в Европейском союзе". Как отмечается в докладе, "наиболее правдоподобной" выглядит "приблизительная оценка [потерь] примерно в 3,2 млрд долларов США в месяц".

Эксперт обращает внимание на то, что из числа лиц, живущих в России за чертой бедности, особенно серьезно санкциями "оказались затронуты наиболее язвимые группы населения - лица в возрасте 7-16 лет, женщины трудоспособного возраста и пенсионеры". В целом же российская экономика, по мнению спецдокладчика, "успешно адаптировалась" к санкционному режиму, о чем свидетельствует выросший на 15% за последние 12 месяцев курс рубля по отношению к доллару.

Причины, по которым воздействие санкций против РФ не было более серьезным, эксперт объясняет тем, что "правительство весьма эффективно реализовало антициклическую политику, ввело плавающий курс рубля и увеличило долю государственного сектора". Подчеркивается, что российская "экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости и способность адаптироваться к новым обстоятельствам". Кроме того, диверсификации экономики был придан новый импульс, были задействованы "эффективные тенологии импортозамещения", взят курс на "разворот в сторону других партнеров в Азии и других регионах".

"Как и во многих других странах, ставших объектом санкций, реакцией на их введение стало стремление "сплотиться вокруг флага", в результате чего население примирилось с неудобствами, вызванными односторонними принудительными мерами", - констатирует спецдокладчик.

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