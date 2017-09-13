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В Казахстане заявили, что не реэкпортирует сахар в Россию

Экономика и бизнес
13 сентября, 16:45 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, сентября. /ТАСС

Тимур Сулейменов отметил, что в республике нет лишнего сахара, чтобы экспортировать его в третьи страны

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АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Казахстан пользуется квотой на ввоз сахара-сырца из третьих стран только для переработки для собственных потребностей, речь о реэкспорте сахара в Россию не идет. Об этом в среду сообщил журналистам министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

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"При формирования Таможенного союза, Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) все страны брали определенные переходные положения, в том числе переходное положение о том, что у нас будет льгота по ввозу тростникового сахара, сахара-сырца из третьих стран. Она у нас есть и до 2018 года", - пояснил Сулейменов.

По его словам, никаких нарушений со стороны Казахстана нет, поскольку эта квота устанавливается на уровне потребности страны. "То есть лишнего сахара для того, чтобы потом экспортировать хоть в Кыргызстан, хоть в Китай, как и в Россию у нас нет. Эта квота устанавливается специально на том уровне, чтобы покрыть собственную потребность. Поэтому говорить о том, что мы ввозим сахар из третьих стран, а затем его реэкспортируем в Россию не приходится, - подчеркнул глава Миннацэкономики.

Он напомнил, что в ЕврАзЭС обеспечено свободное передвижение товаров. "Мы на любые барьеры, которые будут те или иные государства выдвигать, будем очень оперативно и быстро реагировать. Но надеемся, что все это решится в конструктивном ключе", - резюмировал Сулейменов.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил газете "Ведомости", что Россия может ввести ограничения на ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана. По его словам, эти страны беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе в России.

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