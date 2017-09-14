Банк "Пересвет" подал иск о банкротстве торгового дома "Настюша"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Банк "Пересвет" подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании торгового дома "Настюша" банкротом. Это следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован 14 сентября, к производству принят пока не был. Других подробностей не сообщается.

В конце августа в материалах Единого федерального реестра о фактах деятельности юридических лиц сообщалось о намерении банка "Пересвет" обанкротить ТД "Настюша".

30 августа Арбитражный суд Москвы по заявлению казахстанского Forte Bank ввел наблюдение в зерновой компании "Настюша". Согласно данным СПАРК, ТД "Настюша" является структурой, аффилированной с одноименной зерновой компанией.

Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве, выпускает муку под брендами "Настюша" и "Сокольническая". Компании принадлежит восемь хлебозаводов, на которых работает порядка семи тысяч человек.