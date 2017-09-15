Эксперт: Россия и ExxonMobil смогут развивать сотрудничество

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Мировое соглашение между Россией и компанией ExxonMobil позволит и далее развивать их сотрудничество, имеющее большое значение. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил управляющий партнер в консалтинговой компании в области добычи энергоресурсов EWSA Майкл Мур.

"Данное соглашение - это очень позитивный шаг для продолжения рабочих отношений в сфере энергетики. Россия является крупнейшим в мире поставщиком энергетических ресурсов. Наличие доступа и сотрудничество имеют крайне большое значение не только для ExxonMobil, но и для всего мира", - сказал он. Мур отметил, что присутствие "такого высококлассного партнера, как ExxonMobil" позволит РФ развивать свои энергоресурсы "более эффективным и надежным образом".

Эксперт при этом заметил, что "все бизнес-сделки такого масштаба имеют политическую сторону и не заключаются, пока не станут выгодными для обеих сторон". Отвечая на вопрос о том, как это скажется на ценах на нефть, Мур заметил, что на данный показатель влияют множество факторов, в том числе, объемы добычи черного золота в мире, демография, курсы валют, геополитика и так далее. "Информационное управление [Министерства энергетики США] только что спрогнозировало рост спроса на 28% к 2040 году. Население в мире к тому моменту также увеличится, так что цены на энергоносители, вероятно, будут колебаться, но в сторону увеличения", - резюмировал специалист.

Минфин РФ ранее сообщил, что Россия и ExxonMobil 12 сентября подписали мировое соглашение в рамках судебного разбирательства по разделу продукции по проекту "Сахалин-1". Стороны достигли взаимовыгодного компромисса.

История спора ExxonMobil и Москвы

Как сообщалось ранее, американская компания требует от российских властей возместить переплаченный налог на прибыль по проекту "Сахалин-1", где она является оператором и работает в партнерстве с "Роснефтью".

В марте 2015 года ExxonMobil подала соответствующий иск в Стокгольмский арбитраж и требовала вернуть переплаченные, по ее мнению, $500 млн налога на прибыль. В 2009-м ставка налога была снижена с 35% до 20%. В то же время, соглашение о разделе продукции, на основе которого разрабатывается проект "Сахалин-1", не предполагает изменения налогов в течение действия всего срока соглашения, то есть до 2022 года.

Весной 2017-го Минфин РФ сообщил, что сумма претензий компании возросла до $637 млн, разбирательство в суде назначено на апрель, но Россия готова ко внесудебному урегулированию спора. Однако в мае разбирательство было отложено.

О том, что у спора будет найдено решение, в начале сентября этого года заявил президент РФ Владимир Путин. Представитель Минфина РФ позже подтвердил ТАСС, что варианты урегулирования найдены.

"Сахалин-1"

В проект "Сахалин-1" входят несколько акционеров - "Роснефть", которая владеет 20%, ExxonMobil - 30%, японская Sodeco - 30% и индийская ONGC - 20%. Проект разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) и предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.