Депутат запросил у Соколова информацию о работе Минтранса по регулированию овербукинга

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутат от Общероссийского народного фронта (ОНФ), член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев обратился в пятницу к министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой предоставить информацию о том, какая работа проводится его ведомством по нормативному урегулированию так называемого овербукинга - продажи авиакомпаниями большего числа билетов, чем имеется мест в самолете. Копия запроса парламентария имеется в распоряжении ТАСС.

В документе Васильев отмечает, что в России все чаще фиксируются случаи продажи авиабилетов в количестве, большем, чем посадочных мест в воздушном судне, регулярно сообщается о пострадавших пассажирах, которые не смогли улететь изначально запланированным рейсом, что влечет для них дополнительные временные и финансовые издержки. "При этом авиаперевозчики, как правило, не предоставляют таким пассажирам адекватную компенсацию", - указывает политик.

"Прошу Вас сообщить о проводимой Минтрансом России работе по нормативному регулированию института продажи билетов по системе овербукинга", - обращается Васильев к Соколову.

В российском законодательстве, пишет депутат, "не содержится норм, прямо регулирующих отношения, возникающие в связи с применением в договоре условия об овербукинге, а существующие меры ответственности перевозчика при возникновении подобных ситуаций не являются достаточным сдерживающим фактором для него (как и достаточной компенсацией для пассажира)".

Существующие меры ответственности перевозчика

Васильев указывает, что "меры гражданско-правовой ответственности для авиаперевозчиков, продающих авиабилеты с условием об овербукинге, несущественны". Он напоминает, что, согласно статье 120 Воздушного кодекса РФ, за просрочку доставки пассажира в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25% установленного федеральным законом МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50 % провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

"На практике также встречаются случаи, когда авиаперевозчик списывает ситуации с двойным бронированием одного места в салоне самолета на технический сбой, подпадающий под обстоятельства непреодолимой силы, лишая, тем самым, пассажира права на какие-либо возмещения", - пишет депутат.

По словам парламентария, норму закона "О защите прав потребителей", предусматривающей возможность взыскать убытки при просрочке оказания услуги, пострадавшим пассажирам также сложно применять в связи с трудностью доказать конкретный размер понесенных убытков. Он также обращает внимание, что федеральные авиационные правила не содержат специальных обязанностей для авиаперевозчика по предоставлению компенсаций пассажирам, пострадавшим от овербукинга, хоть и подробно описывают порядок регистрации на рейс.

"В ходе анализа судебной практики по данному вопросу было установлено, что авиаперевозчики во внесудебном порядке крайне редко удовлетворяют требования пассажиров о взыскании сумм сверх стоимости провозной платы за несостоявшийся полет", - указывает также Васильев.

Попытки регулирования овербукинга

По мнению политика, "основными лоббистами легализации овербукинга в России являются крупнейшие авиаперевозчики, которые путем введения системы излишнего бронирования стремятся повысить собственную прибыль, а также снизить возможные издержки, связанные с аннулированием бронирования билета пассажиром менее чем за сутки до вылета, когда высока вероятность, что перевозчик не успеет заключить новый договор". При этом одним из главных аргументов авиакомпаний в вопросе легализации овербукинга в России является успешная практика применения данного механизма в деятельности американских и европейских авиаперевозчиков. Однако в зарубежных странах его применение имеет достаточно жесткое нормативное регулирование, подчеркивается в запросе депутата.

Васильев отмечает, что попытки введения нормативного регулирования овербукинга уже предпринимались Минтрансом России. Так, в 2015 году на федеральном портале проектов нормативных правовых актов ведомством был размещен для публичного обсуждения соответствующий законопроект.

Однако, по мнению депутата, предложенные изменения не способны полностью решить существующие проблемы. "Так, законопроектом не были охвачены принципиально значимые вопросы: способы и порядок определения пассажиров, полет которых не состоится, также не указаны категории пассажиров, которые должны иметь приоритет", - поясняет он. Тем не менее, депутат просит Соколова сообщить о судьбе данной инициативы Минтранса.

Подготовка нового законопроекта

Как ранее сообщал ТАСС Васильев, а теперь указывает и в своем запросе, он совместно с экспертами ОНФ разрабатывает проект федерального закона, направленный на урегулирование проблем, связанных с овербукингом. "Эксперты ОНФ отмечают, что на законодательном уровне следует закрепить максимально возможное количество билетов, доступное для продажи по системе овербукинга, а также случаи полного запрета продажи билетов с условием об овербукинге (например, на рейсы с низкой частотностью)", - пишет, в частности, парламентарий.