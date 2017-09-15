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Песков: РФ выберет для транзита газа в Европу после 2020 года наиболее выгодный маршрут

Экономика и бизнес
15 сентября, 13:06 дата обновления: 15 сентября, 13:19 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия сохранить поставки в Европу через Украину, сообщил, что это вопрос не политической, а экономической целесообразности

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия выберет для транзита газа в Европу после 2020 года такой маршрут, который будет выгоднее как для Москвы, там и для покупателей.

"Поставки [газа после 2020 года], естественно, будут осуществляться по тому маршруту, который наиболее выгоден как для продавца, то есть РФ, и гаранта энергетической безопасности, так и для покупателей - западноевропейских стран", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ сохранить поставки в Европу через Украину, Песков заявил, что это вопрос экономической целесообразности. "Это вопрос не политической, а экономической целесообразности и экономической выгоды, и предсказуемости, стабильности и безопасности поставок", - подчеркнул он.

Зампредседателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович заявил ранее, что сохранение транзита природного газа через Украину после 2020 года в ЕС является приоритетом для Европы. Он также указал на необходимость наращивать совместную работу по повышению энергетической эффективности экономики, увеличению добычи энергоресурсов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил на пресс-конференции 30 июня, что максимальный объем транзита российского газа через Украину после 2019 года, когда прекратит действие контракт на транзит газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" от 2009 года, не превысит 15 млрд куб. м. Газотранспортная система страны может транспортировать до 120 млрд куб. м в год, однако в последние годы после строительства новых газопроводов транзит через Украину серьезно сократился - до 50-80 млрд куб. м. По итогам 2016 года транзит через Украину составил около 80 млрд куб. м.

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