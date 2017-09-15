Чернышенко: клубы КХЛ начали сезон без долгов, единственным нарушителем является "Слован"Спорт 15 сентября, 14:24
Тимченко: КХЛ попрощается с клубами, не соответствующими критериям лигиСпорт 15 сентября, 14:19
Гонщик "Формулы-1" Сайнс-младший со следующего сезона будет выступать за команду "Рено"Спорт 15 сентября, 14:14
КХЛ получила прибыль в размере 120 млн рублей по итогам сезона-2016/17Спорт 15 сентября, 14:12
Третьяк заявил, что его волнует посещаемость матчей КХЛСпорт 15 сентября, 14:04
Строителям дали три недели на ввод жилья для погорельцев в красноярском поселке СтрелкаСибирь 15 сентября, 13:55
"Торо Россо" со следующего сезона "Формулы-1" будет использовать моторы "Хонда"Спорт 15 сентября, 13:54
"Макларен" прекратил сотрудничество с "Хондой" и будет использовать моторы "Рено"Спорт 15 сентября, 13:52
Титановые реки, скрытые океаны, шипастые кольца и другие открытия CassiniКосмос 15 сентября, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз прироста ВВП по итогам 2017 года до 1,7-2,2%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Ранее ЦБ прогнозировал рост ВВП в 2017 году на 1,3-1,8%.
Увеличение ВВП во II квартале превзошло прогнозные оценки, отмечают в ЦБ РФ. По оценке регулятора, поддержку экономическому росту оказали инвестиционный и потребительский спрос, а также восстановление производственных запасов. "С учетом положительной динамики II квартала прогноз прироста ВВП по итогам 2017 года повышен до 1,7-2,2%", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
При этом в дальнейшем темп прироста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований, считает регулятор.
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 8,50% годовых.