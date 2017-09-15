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Банк России повысил прогноз прироста ВВП по итогам 2017 года до 1,7-2,2%

Экономика и бизнес
15 сентября, 13:51 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Ранее регулятор прогнозировал рост на 1,3-1,8%

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз прироста ВВП по итогам 2017 года до 1,7-2,2%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Ранее ЦБ прогнозировал рост ВВП в 2017 году на 1,3-1,8%.

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Увеличение ВВП во II квартале превзошло прогнозные оценки, отмечают в ЦБ РФ. По оценке регулятора, поддержку экономическому росту оказали инвестиционный и потребительский спрос, а также восстановление производственных запасов. "С учетом положительной динамики II квартала прогноз прироста ВВП по итогам 2017 года повышен до 1,7-2,2%", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

При этом в дальнейшем темп прироста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований, считает регулятор.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 8,50% годовых.

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