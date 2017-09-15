ЦБ РФ учитывает индексацию зарплат и повышение МРОТ в своих оценках

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России оценивает влияние роста зарплат и повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на инфляционный риск как несущественное. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции.
"Рост заработных плат - это нормальное явление с ростом экономики. Мы учитываем эти факторы - индексацию зарплат, повышение МРОТ, делая эти оценки. Инфляционно существенного риска здесь не видим, оценка влияния решений по индексации заработных плат и по индексации МРОТ у нас 0,3%", - сказала она.