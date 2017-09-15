ЦБ РФ: повышение МРОТ будет способствовать социальной стабильности и преодолению бедности

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума будут способствовать социальной стабильности и преодолению проблемы бедности, не создавая при этом значимых инфляционных рисков, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и на период 2019-2020 годов.
"Предполагаемые мероприятия по повышению минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума будут способствовать социальной стабильности и преодолению проблемы бедности, не создавая при этом значимых инфляционных рисков", - говорится в документе.
Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85%, а в 2019 году уравнять их. В настоящее время МРОТ составляет 7,8 тыс. рублей при прожиточном минимуме в 9,9 тыс. рублей в месяц.
ЦБ ранее отмечал, что постепенное повышение МРОТ и доведение его до уровня прожиточного минимума в 2018-2020 годах коснется изменения отдельных социальных пособий и параметров оплаты труда в бюджетном секторе. По оценкам Банка России, совокупные ассигнования бюджетной системы на проведение данных мероприятий составят около 50-100 млрд рублей в 2018-2020 годах ежегодно, что не окажет значимого влияния на инфляцию
Также ЦБ РФ отмечает, что динамика бюджетных расходов не создаст дополнительного инфляционного давления, в том числе с учетом предполагаемой индексации заработных плат государственных служащих на величину целевого уровня инфляции 4%.
"Даже при более высоких темпах роста заработной платы для служащих, подпадающих под "майские указы", общий рост расходов бюджетной системы по статье оплаты труда составит в среднем не более 2,5-3% ежегодно в 2017-2020 годах", - отмечает ЦБ.