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Fitch: агрегированный бюджет российских регионов по итогам года покажет профицит

Экономика и бизнес
18 сентября, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Как указывает Fitch, результаты региональных бюджетов за первое полугодие свидетельствует о том, что их эффективность стала улучшаться

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агрегированный бюджет российских регионов по итогам 2017 года может сложиться с профицитом впервые за десять лет, пишет в своем обзоре международное рейтинговое агентство Fitch.

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"Бюджетные показатели российских региональных властей в первой половине 2017 года позволяют ожидать, что в секторе будет отмечен агрегированный профицит по итогам года впервые за десятилетие", - отмечается в сообщении.

Как указывает Fitch, результаты региональных бюджетов за первое полугодие свидетельствует о том, что их эффективность стала улучшаться, хотя она по-прежнему существенно различается в разных регионах. При этом поддержание профицита будет являться сложной задачей, считают в агентстве.

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