Эксперты ждут от S&P повышения рейтинга РФ до инвестиционного уровня

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P может в пятницу повысить суверенный кредитный рейтинг РФ со спекулятивного уровня "ВВ+" до инвестиционного "BBB-", считают опрошенные ТАСС эксперты. Для этого есть целый ряд фундаментальных оснований, однако менее формализуемые факторы санкций США и геополитики могут вынудить агентство повременить с повышением рейтинга.

Ранее в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году, заявлял о том, что к концу 2017 года Россия может вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. "Уже к концу года Россия может вновь вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. А это значит - дополнительные возможности для притока финансов", - сказал Медведев. Премьер привел оценки рейтинговых агентств Moody’s и Fitch, которые за последние полгода изменили прогнозы для экономики России с "негативного" на "стабильный", еще S&P 17 марта повысило прогноз по рейтингу до "позитивного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+".

В марте агентство S&P поясняло, что пересмотр прогноза по рейтингу отражает ожидания того, что ВВП России вернется на траекторию роста и российская экономика продолжит адаптироваться к низким ценам на нефть, сохраняя относительно низкий уровень госдолга в период с 2017-го по 2020 год.

Все основания для повышения есть

Российский суверенный кредитный рейтинг от агентства S&P может быть повышен до инвестиционного уровня уже 15 сентября, полагают эксперты. На данный момент из тройки основных международных рейтинговых агентств только Fitch держит кредитный рейтинг РФ в инвестиционной категории. Однако повышение прогноза по рейтингу S&P может привести к тому, что два агентства из трех будут считать долговые обязательства России более привлекательными для инвесторов, чем "спекулятивные" бумаги.

"В части факторов повышения - это все те же фундаментальные факторы: ответственная денежно-кредитная и бюджетная политика, снижение бюджетных рисков, низкий долг, плавающий курс, улучшение экономического роста и перспектив на будущее, стабилизация платежного баланса. Но с точки зрения факторов, которые могут сдержать S&P, - это менее формализуемые вещи: слабая институциональная среда и новые санкции США, оценки S&P, как это повлияет на рост и суверенное положение, как это повлияет и повлияет ли. Санкционный компонент менее формализованный, здесь есть пространство для его трактовки чуть в более положительную сторону или в сторону более осторожной позиции", - говорит главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий односторонние американские санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Согласно закону США, санкции могут быть введены против любого юридического или физического лица, инвестирующего в строительство российских экспортных трубопроводов.

Кроме того, по усмотрению президента США, санкции могут включать запрет американским компаниям или банкам предоставлять кредиты, покупать акции или облигации компаний, попавших под санкции, осуществлять валютные сделки, экспортировать товары, услуги, технологии лицам, попавшим под санкции, а также осуществлять денежные переводы через финансовые институты в пользу этих лиц и использовать любую собственность, подпадающую под юрисдикцию США, в пользу этих лиц.

Через 180 дней после вступления в действие закона должностные лица США должны подготовить отчет для Конгресса, в котором будет проанализировано влияние расширения санкций на российский государственный долг, на российские квазигосударственные предприятия и на российских олигархов. В результате могут быть приняты дополнительные санкции, что усилит негативное отношение инвесторов и подрядчиков к российскому риску.

"Если рейтинг останется на текущем уровне с положительным прогнозом, это имеет смысл, учитывая что санкционный закон предполагал в течение 180 дней дополнительный анализ того, как санкции повлияют на правительство. Исходя из этого, S&P легко может оставить решение о повышении рейтинга до следующего регулярного пересмотра, чтобы посмотреть, как будет история с санкциями развиваться. На мой взгляд, это наиболее существенный, ключевой фактор, сдерживающий от пересмотра рейтинга. Если же S&P посчитает, что санкционный риск незначительный, то может быть повышение рейтинга. Я склоняюсь немножко к сценарию того, что они не будут спешить, подождут", - добавляет Полевой.

Тем не менее, с точки зрения кредитного качества, Россия остается среди развивающихся стран одним из самых лучших заемщиков по уровню долга, по бюджетной дисциплине, по временной структуре этого долга, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа- Капитал" Владимир Брагин.

"То есть, у нас просто нет каких-то опасений по поводу того, что будут какие-то кредитные события, неисполнения обязательств или чего-то еще плохого с российским долгом. Но я думаю, что S&P может принять во внимания всевозможные геополитические соображения, связанные с этим риском и сохранить текущий рейтинг", - сказал эксперт.

С таким мнением согласен главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский. "В принципе есть повод для улучшения рейтинга, но будет ли он сейчас происходить, пока не ясно. Вообще есть шанс для повышения рейтинга", - добавил он.

Последствия от решения S&P

Повышение рейтинга от S&P вернет Россию в число стран с инвестиционным классом облигаций. Однако уже сейчас российские евробонды торгуются с доходностями близким к доходностям облигаций стран с инвестиционным рейтингом. По этой причине эксперты считают, что любое решение S&P окажет слабое влияние на российский финансовый рынок.

"Если рейтинг будет повышен, я не думаю, что это будет такой большой новостью, потому что с точки зрения рыночных оценок кредитного качества, он выше, чем то, что следует из рейтинга S&P. Если рейтинг повышен не будет, то тоже ничего страшного для рынка из-за этого не произойдет, так как в принципе так же понятна логика, кому то важны геополитические риски, поэтому если S&P обращает на это больше внимания, то понятно, почему рейтинг сохранен. Если S&P все-таки рейтинг повышает, то это означает, что оно обратило больше внимания на то, что, несмотря на геополитику и падение цен на нефть, российские заемщики оставались очень надежными эмитентами", - говорит Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".

По мнению Брагина, этот позитивный фактор постепенно был бы отыгран в долгосрочной перспективе. "Это повлияет в долгосрочной перспективе. Просто расширяется круг возможных покупателей евробондов, но рынок достаточно гибкий. При прочих равных два инвестиционных рейтинга будут означать, что мы быстрее будем отыгрывать возникающие апсайды (потенциал роста котировок - прим. ред.), у нас реже будет возникать необоснованная недооцененность по отношению к другим рынкам. Но такого радикального изменения, я думаю, не произойдет. Хотя с точки зрения рынка это может добавить ликвидности, поскольку круг возможных покупателей будет несколько пошире", - пояснил эксперт.

Тем не менее, в рубле может быть позитивная реакция в случае повышения рейтинга, считает Дмитрий Полевой из банка ING. "Если S&P повысит рейтинг, то я думаю, что это будет очень большой положительный сюрприз, будет ралли в ОФЗ и в рубле. В евробондах, скорее всего, реакция будет меньше, потому что там и так уже все торгуется давно в инвестиционной зоне, то есть на доходностях, которые предполагают инвестиционный рейтинг. Но, наверное, какой-то остаточный позитив туда тоже может отойти небольшой", - добавляет экономист.

"Мы не исключаем, что агентство может повысить рейтинг России до инвестиционного уровня, учитывая некоторое улучшение макроэкономических показателей, в частности ускорение роста ВВП. Однако неопределенность в отношении дальнейшего развития ситуации в экономике РФ в связи с новыми санкциями США все еще сохраняется, что может помешать повышению рейтинга. Однако даже в случае повышения рейтинга мы ожидаем лишь слабой позитивной реакции российских бумаг: как мы уже отмечали, пятилетний CDS-спред РФ уже давно находится на минимуме с 2013 года (14 сентября спред сузился на 3 б.п. до 134 б.п.) После трех дней падения цены суверенных евробондов России вчера, наконец, пошли вверх", - отмечает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ольга Стерина.