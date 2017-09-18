Глава комитета Госдумы считает дискриминацией неиндексацию пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) считает дискриминацией отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам в 2018 году.

Ранее в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заявил, что правительство предусматривает "сохранение того режима, который действовал в текущем году", и не предусматривает "каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров в 2018 году". Глава Минфина пояснил, что по работающим пенсионерам "предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции", который продолжится и в следующем году.

"Пенсия у работающих [пенсионеров] формировалась наравне с неработающими пенсионерами, поэтому сейчас дискриминировать [работающих пенсионеров] - это некорректно и неправильно. Люди заработали свою пенсию, и государство обязано им эти деньги выплачивать, а индексация пенсии - это повышение в связи с инфляцией", - сказал Нилов в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Он сожалеет, что в правительстве не услышали "критику депутатов Госдумы, в том числе и правящей партии, а также не сделали правильных выводов из встреч и высказываний президента России относительно индексации".

По словам парламентария, аргументация финансово-экономического блока правительства, что пенсионеры работают, поэтому пенсию индексировать не нужно, "некорректная и несерьезная". "Пенсионеры работают у нас только потому, что пенсии в России крайне низкие. По рейтингу, которые агентства делают в мировом формате, мы занимаем практически последние места по уровню пенсионного обеспечения, поэтому пенсионеры вынуждены работать", - уверен председатель комитета Госдумы по труду.

Он добавил, что, с одной стороны, отказ индексировать пенсию работающим пенсионерам - "это вопрос морально-этический, с другой - вопрос, который порождает желание работать в тени, не заключать официальных трудовых договоров".

Индексация и повышение МРОТ

Ранее в понедельник по итогам заседания правительства министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что кабмин принял решение проиндексировать пенсии с 1 января 2018 года на 3,7%, а также одобрил проект закона, при котором с 1 января 2018 год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предлагается установить в сумме 9, 489 рублей.

По словам Нилова, проект правительства по повышению МРОТ подготовлен в том числе исходя из позиции президента РФ Владимира Путина, который 11 сентября на совещании с членами правительства предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года и вовсе уравнять оба показателя.

Говоря об индексации пенсии на 3,7%, парламентарий высказал мнение, что реальная ситуация в стране не соответствует тому показателю инфляции, на который индексируется пенсия. "Что касается индекса фактической инфляции, давайте реально посмотрим, как увеличилась стоимость продуктов питания, жилищно-коммунальных услуг, стоимость бензина - жизнь подорожала, и явно не на 3,7%. У нас Росстат умеет посчитать: возьмут в августе овощи более дешевые, сравнили, посчитали, и получился такой коэффициент. Методика расчета своеобразная - позволяет этот коэффициент максимально занизить для того, чтобы больше денег сэкономить", - полагает Нилов.