Reuters: Google предлагает ЕК отображать в поисковике сайты конкурентов на основе аукциона

Роухани: США "дорого заплатят", если Трамп откажется от ядерной сделки с ИраномМеждународная панорама 18 сентября, 19:27
Самый устойчивый итальянский бренд одежды определят в МиланеСоциальная ответственность 18 сентября, 19:17
Суд отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБОбщество 18 сентября, 19:08
Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата ЕвропыСпорт 18 сентября, 19:01
Певица Бьорк представит свой проект на Московской биеннале современного искусстваКультура 18 сентября, 18:58
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танкМеждународная панорама 18 сентября, 18:51
В Орловской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 100%Новости партнеров 18 сентября, 18:51
Рост не по плану: доход от акциза на топливо поможет строительству дорогЭкономика и бизнес 18 сентября, 18:50
ВВС США подтвердили крушение самолета и гибель пилота на базе в НевадеПроисшествия 18 сентября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 сентября. Корпорация Google предложила Еврокомиссии (ЕК), которая оштрафовала компанию на €2,4 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза, отображать на основах аукциона ссылки на конкурирующие сайты для сравнения товаров. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, соответствующее предложение было представлено Еврокомиссии еще 29 августа. Согласно ему, конкуренты смогут предлагать цену за любое место в разделе "Товарных объявлений" (Product Listing Ads), а Google при этом будет устанавливать минимальную стартовую цену. Ранее Google не соглашалась уступать конкурентам верхние две строчки в соответствующих поисковых выдачах.
В конце июня Европейская комиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping.