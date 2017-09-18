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Reuters: Google предлагает ЕК отображать в поисковике сайты конкурентов на основе аукциона

Экономика и бизнес
18 сентября, 18:19 UTC+3 ТАСС

Согласно предложению корпорации, конкуренты смогут предлагать цену за любое место в разделе "Товарных объявлений", а Google будет устанавливать минимальную стартовую цену

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ТАСС, 18 сентября. Корпорация Google предложила Еврокомиссии (ЕК), которая оштрафовала компанию на €2,4 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза, отображать на основах аукциона ссылки на конкурирующие сайты для сравнения товаров. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

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По данным агентства, соответствующее предложение было представлено Еврокомиссии еще 29 августа. Согласно ему, конкуренты смогут предлагать цену за любое место в разделе "Товарных объявлений" (Product Listing Ads), а Google при этом будет устанавливать минимальную стартовую цену. Ранее Google не соглашалась уступать конкурентам верхние две строчки в соответствующих поисковых выдачах.

В конце июня Европейская комиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping.

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