Reuters: Google предлагает ЕК отображать в поисковике сайты конкурентов на основе аукциона

ТАСС, 18 сентября. Корпорация Google предложила Еврокомиссии (ЕК), которая оштрафовала компанию на €2,4 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза, отображать на основах аукциона ссылки на конкурирующие сайты для сравнения товаров. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, соответствующее предложение было представлено Еврокомиссии еще 29 августа. Согласно ему, конкуренты смогут предлагать цену за любое место в разделе "Товарных объявлений" (Product Listing Ads), а Google при этом будет устанавливать минимальную стартовую цену. Ранее Google не соглашалась уступать конкурентам верхние две строчки в соответствующих поисковых выдачах.

В конце июня Европейская комиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping.