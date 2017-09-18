Суд принял к производству иск банка "Пересвет" о банкротстве торгового дома "Настюша"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы в понедельник принял к производству иск банка "Пересвет" о банкротстве торгового дома "Настюша", говорится в определении суда.

Кроме того, суд назначил на 31 октября рассмотрение в судебном заседании обоснованности заявления о признании ТД "Настюша" банкротом.

Соответствующий иск от банка "Пересвет" был зарегистрирован судом 14 сентября.

Арбитражный суд Москвы 30 августа по заявлению казахстанского Forte Bank ввел наблюдение в зерновой компании "Настюша". Согласно данным СПАРК, ТД "Настюша" является структурой, аффилированной с одноименной зерновой компанией.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы 19 августа арестовал главу зерновой компании "Настюша" Игоря Пинкевича по подозрению в мошенничестве за задержку строительства жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". Помимо Пинкевича арестованы еще несколько сотрудников.

Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве, выпускает муку под брендами "Настюша" и "Сокольническая". Компании принадлежит восемь хлебозаводов, на которых работает порядка семи тыс. человек.