ФАС: повышение акцизов мало повлияет на рост цен на бензин в РФ в 2018 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Рост цен на бензин в России в следующем году будет близок к уровню инфляции, индексация акцизов на автомобильное топливо повлияет несущественно, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин в кулуарах "Недели конкуренции".

"Если он - один (фактор повышения акцизов - прим. ТАСС), он не может существенно повлиять на цену. Бывали изменения акцизов и на гораздо большую величину. Все-таки есть основания рассчитывать, что мы будем находиться в рамках общего тренда - близко к инфляции", - сказал он.

По словам Голомолзина, большее влияние может оказать налоговый маневр в нефтяной отрасли, который сейчас обсуждается в правительстве (введение налога на дополнительный доход). Однако прогнозировать, будет ли налоговый маневр завершен в 2018 году, Голомолзин не стал.

В то же время начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин считает, что индексация акцизов на автомобильное топливо может привести к повышению розничных цен на бензин более чем на 1 рубль.

"Исходя из принятого решения, я согласен с мнением многих экспертов, что этот фактор (повышение акцизов - прим. ТАСС) на рубль с небольшим может поспособствовать увеличению стоимости литра бензина", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Любые налоги, они автоматически перекладываются в литр бензина. Поэтому этот фактор, он будет влиять", - заключил Махонин.

Он также отметил, что сейчас сложно судить о том, может ли средняя розничная цена в результате роста акцизов подняться выше 40 рублей за литр. "Если акциз с 1 января повысится, надо еще понять, к какой стоимости бензина в рознице мы к первому числу подойдем", - сказал он.

По словам главы управления ФАС, к концу года цена топлива обычно корректируется в сторону снижения. "Мы сейчас прошли пик спроса на бензин, выходят из ремонта НПЗ, зимой немножко, но цены корректируются, так как крупнооптовые цены снижаются. Это происходит много лет подряд", - добавил Махонин.

По его словам, косвенно повышение акцизов скажется и на маржинальности нефтеперерабатывающего бизнеса. "Экономика нефтепереработчиков, она изначально была рассчитана не под такую систему налогообложения. Это, конечно же, дополнительная нагрузка, и она снизит доходность переработки", - сказал он.

Махонин также отметил, что решение об изменении акцизов, скорее всего, потребует внесения изменений в Налоговый кодекс, так как в нем предусмотрена индексация на меньшую величину.

В понедельник, 18 сентября, правительство рассматривало предложение Минфина повысить акцизы на топливо в 2018 году - на 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля. По словам министра финансов Антона Силуанова, эти средства будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, Калининграде и в целом в России. Повышение акцизов на топливо даст бюджету порядка 40 млрд рублей в 2018 году, подсчитали в Минфине.