Микаил Шишханов возглавил совет директоров Бинбанка

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Один из основных акционеров Бинбанка Микаил Шишханов назначен главой совета директоров кредитной организации. Об этом говорится в сообщении банка.

"Совет директоров Бинбанка принял решение избрать председателем совета директоров Микаила Шишханова. Микаил Шишханов возглавит совет директоров Бинбанка и при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка", - отмечается в сообщении.