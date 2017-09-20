Микаил Шишханов возглавил совет директоров Бинбанка

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Один из основных акционеров Бинбанка Микаил Шишханов назначен главой совета директоров кредитной организации. Об этом говорится в сообщении банка.
"Совет директоров Бинбанка принял решение избрать председателем совета директоров Микаила Шишханова. Микаил Шишханов возглавит совет директоров Бинбанка и при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка", - отмечается в сообщении.