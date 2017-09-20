Глава "Опоры России": малый бизнес не пострадает, если ЦБ проведет санацию Бинбанка

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Малые и средние предприниматели, являющиеся клиентами Бинбанка, не понесут потерь при условии его санировании Банком России. Такое мнение высказал ТАСС глава общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
Ранее ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.
"Клиенты Бинбанка из сектора малого и среднего бизнеса не пострадают только при условии проведения санации данного банка со стороны ЦБ РФ. Надеемся, что регулятор примет решение в ближайшие дни", - сказал Калинин.
Он напомнил, что в последнее время участились случаи, когда Центробанк вынужден брать под контроль российские банки, имеющие нестабильную финансовую политику. В качестве примера Калинин привел недавний случай с отзывом в конце июля 2017 года лицензии у банка "Югры".
"Чтобы положение банков не сказывалось на бизнесе малых и микропредприятий необходимо страховать средства данных компаний на сумму до 1,4 млн руб. По такой же системе, которая действует для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Надеюсь, с января 2018 года это уже будет возможно", - добавил он.
На сегодняшний день законопроект о распространении системы страхования вкладов в российских банках на малые и микропредприятия внесен в Госдуму РФ и одобрен во втором чтении.
Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, застрахованы будут денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями в банках на территории РФ на основании договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета, включая капитализированные проценты на сумму вклада. Размер страхового возмещения аналогичен возмещению для физлиц и индивидуальных предпринимателей - сейчас эта сумма составляет 1,4 млн руб.