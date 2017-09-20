Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "Опоры России": малый бизнес не пострадает, если ЦБ проведет санацию Бинбанка

Экономика и бизнес
20 сентября, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Александр Калинин выразил надежду, что регулятор примет решение об оздоровлении банка в ближайшие дни

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Малые и средние предприниматели, являющиеся клиентами Бинбанка, не понесут потерь при условии его санировании Банком России. Такое мнение высказал ТАСС глава общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Смотрите также

Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации

Глава АРБ: ЦБ должен поддержать Бинбанк с помощью Фонда консолидации

Аксаков: санация Бинбанка окажет положительное влияние на рынок

Ранее ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

"Клиенты Бинбанка из сектора малого и среднего бизнеса не пострадают только при условии проведения санации данного банка со стороны ЦБ РФ. Надеемся, что регулятор примет решение в ближайшие дни", - сказал Калинин.

Он напомнил, что в последнее время участились случаи, когда Центробанк вынужден брать под контроль российские банки, имеющие нестабильную финансовую политику. В качестве примера Калинин привел недавний случай с отзывом в конце июля 2017 года лицензии у банка "Югры".

"Чтобы положение банков не сказывалось на бизнесе малых и микропредприятий необходимо страховать средства данных компаний на сумму до 1,4 млн руб. По такой же системе, которая действует для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Надеюсь, с января 2018 года это уже будет возможно", - добавил он.

На сегодняшний день законопроект о распространении системы страхования вкладов в российских банках на малые и микропредприятия внесен в Госдуму РФ и одобрен во втором чтении.

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, застрахованы будут денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями в банках на территории РФ на основании договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета, включая капитализированные проценты на сумму вклада. Размер страхового возмещения аналогичен возмещению для физлиц и индивидуальных предпринимателей - сейчас эта сумма составляет 1,4 млн руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Ситуация вокруг Бинбанка
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
2
Юрист Пацев назвал "средневековьем" мошенничество британских паралимпийцев
3
СМИ: Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН
4
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
5
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
6
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
7
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама