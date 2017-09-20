Глава Госсовета Крыма назвал бесперспективным иск "Нафтогаза" к РФ

Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконнымСпорт 20 сентября, 14:03
ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"Спорт 20 сентября, 13:56
"Матч ТВ" передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубамСпорт 20 сентября, 13:56
Ростовский филиал ПГК в августе удвоил объемы погрузки каменного угляТранспорт 20 сентября, 13:44
Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"Спорт 20 сентября, 13:41
"Норникель" увеличит перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала почти на 40%Транспорт 20 сентября, 13:31
Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окнаНовости партнеров 20 сентября, 13:23
ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%Общество 20 сентября, 13:13
Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшегоКультура 20 сентября, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов назвал бесперспективным иск украинской компании "Нафтогаз", которая требует от России возместить $5 млрд убытков в связи с потерей активов на полуострове. Такое мнение он озвучил в среду журналистам в Симферополе.
Ранее в среду компания "Нафтогаз" сообщила, что подала соответствующий иск в суд Гааги. Решение, как отмечают в компании, суд должен вынести до конца 2018 года. Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе "Нафтогаз" привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая ранее представляла интересы инвесторов компании ЮКОС.
"Конечно, [судьба иска бесперспективна]", - сказал Константинов, отвечая на вопрос журналистов. "Судебные перспективы, если вы обратили внимание, по всем [искам Украины к России] крайне ограничены, потому что вопрос самого референдума [о воссоединении полуострова с РФ] в международном праве абсолютно неподсуден", - добавил Константинов.
После воссоединения Крыма с Россией украинские компании и предприниматели подали семь исков по защите инвестиций, в частности: "Укрнафта", Ощадбанк, Игорь Коломойский, Приватбанк, "Лугзор", "Стабил" и "Эверест".
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.