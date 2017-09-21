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"Ведомости": утилизационный сбор на автомобили может вырасти на 15% в 2018 году

Экономика и бизнес
21 сентября, 5:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Сбор платят автопроизводители, как импортирующие автомобили на территорию РФ, так и локализованные в России

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов заложило в проект бюджета индексацию утилизационного сбора на автомобили, как на производимые в РФ, так и на иномарки. Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2018-2020 года.

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Как поясняет издание, которое ознакомилось с запиской, сбор может быть увеличен на 15% с 1 января 2018 года, что принесет бюджету более 28 млрд рублей за год. При этом общие поступления от утилизационного сбора в 2018 году вырастут на 58,4 млрд рублей - до 223,4 млрд, а в 2019 году уже до 259,8 млрд рублей. Эти цифры, следует из пояснительной записки, учитывают и прогноз роста производства и импорта автомобилей, а также введение с 2019 года сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения по адвалорной (рассчитанной в форме зафиксированного процента от стоимости) ставке 7%.

Правительство 18 сентября в целом одобрило разработанный Минфином проект бюджета на 2018-2020 годы. Однако 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития РФ до 22 сентября доработать проект для последующего внесения в Госдуму.

"Ведомости" напоминают, что утилизационный сбор уже был проиндексирован в 2016 году на 65% по причине ослабления рубля. Представитель Минэкономразвития сообщил изданию, что ведомство выступает против новой индексации, однако не сообщил причин позиции ведомства. В Минпромторге и Минфине комментариев газете не предоставили.

Утилизационный сбор платят автопроизводители, как импортирующие автомобили на территорию РФ, так и локализованные в России. При этом первоначально местные и локализованные производители не выплачивали утилизационный сбор, принимая на себя обязательства по самостоятельной утилизации автомобилей.

Однако присоединение России к ВТО обязало власти РФ уравнять производителей в условиях работы на российском рынке, что привело к тому, что все компании взяли на себя обязательства по выплате утильсбора. Эта плата является гарантией того, что автомобиль после окончания срока эксплуатации будет утилизирован. Базовая ставка для легковых машин - 20 000 рублей, для грузовиков и автобусов - 150 000 рублей.

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