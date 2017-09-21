Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксаков: Бинбанку для оздоровления потребуется намного меньше средств, чем "Открытию"

Экономика и бизнес
21 сентября, 10:03 дата обновления: 21 сентября, 10:06 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Есть собственники, готовые взаимодействовать с ЦБ, есть нефтяные активы и девелоперские активы, отметил глава совета Ассоциации банков России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бинбанку для проведения процедуры повышения финансовой устойчивости потребуется намного меньше средств, чем банку "ФК Открытие". Такое мнение высказал ТАСС глава совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Смотрите также

Что нужно знать о проблемах Бинбанка

"Это решение ожидаемо. Думаю, средств понадобится намного меньше, потому что он [Бинбанк] и по размеру меньше, чем "Открытие", и есть собственники, которые, насколько я понимаю, готовы взаимодействовать [с Банком России], есть нефтяные активы, девелоперские активы", - сказал Аксаков.

Одной из причин проблем в Бинбанке стало его увеличение санацией других банков, считает Аксаков.

"Они увлеклись санациями других организаций и недооценили масштаб проблем, макроэкономическую ситуацию, которая не позволяла активно наращивать доход организации, генерировать активы доходные", - сказал он.

Банк России принял решение о проведении мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Бинбанка
Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Николая Караченцова перевели в реанимацию
2
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Украина выплатила РФ £1,16 млн судебных издержек по иску о долге в $3 млрд
5
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
6
Меланья Трамп стала объектом насмешек в соцсетях за выбор наряда для речи в Нью-Йорке
7
СМИ: Меланья Трамп дала Хорватии сутки на то, чтобы убрать из Загреба билборды с ее фото
Темы дня
Новости партнеров
Реклама