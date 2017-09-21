Аксаков: Бинбанку для оздоровления потребуется намного меньше средств, чем "Открытию"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бинбанку для проведения процедуры повышения финансовой устойчивости потребуется намного меньше средств, чем банку "ФК Открытие". Такое мнение высказал ТАСС глава совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Это решение ожидаемо. Думаю, средств понадобится намного меньше, потому что он [Бинбанк] и по размеру меньше, чем "Открытие", и есть собственники, которые, насколько я понимаю, готовы взаимодействовать [с Банком России], есть нефтяные активы, девелоперские активы", - сказал Аксаков.
Одной из причин проблем в Бинбанке стало его увеличение санацией других банков, считает Аксаков.
"Они увлеклись санациями других организаций и недооценили масштаб проблем, макроэкономическую ситуацию, которая не позволяла активно наращивать доход организации, генерировать активы доходные", - сказал он.
Банк России принял решение о проведении мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка.