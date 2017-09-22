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Медведев в Адыгее проведет совещание о ходе полевых работ

Экономика и бизнес
22 сентября, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, представители других ведомств, главы регионов и руководители профильных предприятий

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в Адыгее совещание о ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, представители других министерств и ведомств, главы регионов, руководители профильных предприятий.

В рамках поездки председатель правительства также посетит сельскохозяйственную артель "Радуга" и плодовое хозяйство "Черкесские сады".

Накануне Минсельхоз сообщил последние данные о ходе сбора урожая. По данным ведомства, российские аграрии на 20 сентября собрали 116,7 млн т зерна против 106,4 млн т годом ранее, урожайность составила 31 центнер с гектара против 26,6 годом ранее. В частности, было намолочено 80,2 млн т пшеницы (в 2016 году - 72,4 млн т), ячменя - 20,1 млн т (18,4 млн т), кукурузы - 2,5 млн т (на уровне 2016 года), риса - 1,9 млн т (2,2 млн т), рапса - 1,1 млн т (767,4 тыс. т), сои - 801,5 тыс. т (766,5 тыс. т).

Кроме того, в России собран лен с площади 27,9 тыс. га (годом ранее 39,4 тыс. га), сахарной свеклы выкопано 13,9 млн т (12,6 млн т), картофеля - 3 млн т (3,7 млн т), других овощей - 1,7 млн тонн (в 2016 г. - 1,8 млн тонн).

Сев озимых культур проведен на площади 9,7 млн га, что соответствует уровню 2016 года.

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Ткачев, Александр Николаевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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