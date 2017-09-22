Греф рассчитывает, что с 2018 года карты "Мир" начнут принимать в Турции

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф рассчитывает, что российские платежные карты "Мир" с 2018 года начнут принимать в платежных терминалах Турции. Об этом Греф заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"Я надеюсь, что в следующем году мы сможем принимать карты "Мир" во всех наших терминалах в Турции", - сказал Греф.
Он добавил, что уже ведется процесс необходимой для этого аккредитации DenizBank - дочерней структуры Сбербанка в Турции - в Национальной системе платежных карт (оператор платежной системы "Мир").