ФАС зафиксировала коллективное доминирование в сфере общепита в Шереметьеве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба подтвердила, что несколько кафе и ресторанов в московском аэропорту Шереметьево занимают доминирующую позицию на рынке общественного питания на территории авиаузла. Об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области Дмитрий Стрельников.

"Мы завершили исследование рынка на территории "Шереметьево". Мы пришли к выводу, что установлено коллективное доминирование в стерильной (после досмотра - прим. ТАСС) и нестерильной зонах", - сказал он.

Так, в стерильной зоне ведомство установило доминирование четырех хозяйствующих субъектов, которым принадлежит более 70% рынка общественного питания этой части аэропорта, сказал Стрельников. Еще три объекта, по его словам, завладели более 65% рынка нестерильной зоны авиаузла.

Часть этих хозяйствующих объектов уже являются фигурантами дел, добавил Стрельников. Среди них ООО "Галерея-Алекс" (сеть кофеен "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (сеть кафе "Му-Му"), которые были признаны ранее нарушившими антимонопольное законодательство.

Остальные предприятия также относятся к крупным сетям общественного питания, однако Стрельников отказался называть их, поскольку они пока не признаны виновными официально.

Комиссии ФАС предстоит сравнить ценовую политику компаний в аэропорту и за его пределами в Москве и Московской области, чтобы собрать всю доказательную базу и затем предъявить обвинения. Эта работа завершится к концу 2017 года, сказал Стрельников.

История вопроса

Глава ФАС Игорь Артемьев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации 18 января 2017 года, сообщил, что служба проверит ценообразование в кафе российских аэропортов.

В конце июня по итогам проверки аэропортов Домодедово и Жуковский ведомство сообщило о возбуждении дел в отношении ООО "Бургер Рус" (сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг"), ООО "Галерея-Алекс" (сеть кофеин "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (сеть кафе "Му-Му") из-за высоких цен в заведениях на территории авиаузлов.

Помимо этого ФАС летом провела переговоры с администрациями аэропортов о снижении арендной платы для собственников кафе и ресторанов и самими хозяевами заведений о снижении цен на услуги и товары. В ведомстве высказывали мнение, что высокая стоимость общественного питания на территории аэровокзалов может быть спровоцирована значительной арендной ставкой на помещения.