Возместить убытки при групповой аварии стало проще

В прежней редакции закона потерпевший автовладелец мог предъявить требования о возмещении ущерба своей страховой компании только в том случае, если в аварии участвовали две машины. Если же их было больше, приходилось определять виновника и требовать возмещения у его страховщика.

"Каждому пострадавшему в аварии нужно было искать страховую компанию виновника ДТП. Это занимало время и не гарантировало выплат", — рассказал ТАСС руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Аварии, в которых участвует сразу несколько машин, чаще всего случаются зимой, в гололед. "Там физически пострадавших, как правило, нет, суммы возмещения небольшие, но ждать и разбираться приходится довольно долго", — пояснил Канаев.

Теперь система прямого возмещения убытков (ПВУ), когда потерпевший обращается в страховую компанию, с которой заключал договор ОСАГО, в том числе действует в отношении ДТП с участием более двух автомобилей. "То есть в этих случаях потерпевшие теперь обязаны обращаться в так называемую свою страховую компанию", — объяснил ТАСС президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Это правило действует, когда не причинен вред здоровью или жизни людей, или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП.

Новация зафиксирована в статье 14 закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Кто кому платит

"Система (прямых выплат — прим. ТАСС) действует следующим образом, — рассказал Юргенс. — Страховщик потерпевшего выплачивает ему деньги или производит ремонт, а затем обращается к страховщику виновника аварии, чтобы тот компенсировал эти расходы".

Самое главное, добавляет Канаев, что теперь все вопросы выплат страховые компании будут урегулировать между собой.

Правда, ПВУ возможно только в том случае, если ответственность всех участников ДТП застрахована по договорам ОСАГО, напомнил Юргенс.

Новые правила распространяются на всех участников ДТП, имеющих действующий полис ОСАГО. Не имеет значения, был он приобретен до 25 сентября или после.

Мария Селиванова