Эксперт: прогноз Fitch отражает рыночную оценку экономики РФ двухлетней давности

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Улучшение прогноза кредитного рейтинга России агентством Fitch отражает рыночную оценку российской экономики по состоянию несколько лет назад, и потому не окажет существенного влияния на курс рубля и динамику притока иностранных инвестиций, считает руководитель группы макроэкономического анализа "ВТБ Капитал" Петр Гришин.

Накануне Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу РФ до "позитивного" со "стабильного", подтвердив рейтинг на уровне "BBB-". Улучшение прогноза Fitch стало первым позитивным в отношении России рейтинговым действием мирового кредитного агентства после снижения суверенных рейтингов до уровня ниже инвестиционного начиная с 2014 года на фоне событий на Украине и антироссийских санкций.

"Наши текущие рейтинговые оценки уже означают, что уже наш [суверенный долг РФ] долг оценивается высоко. Рейтинг - это очень запаздывающая система отражения и оценки фактов, которые люди поняли много лет назад", - сказал Гришин ТАСС, отметив, что активное участие иностранных игроков в денежном и в долговом внутреннем рынке России наблюдается уже два года.

Все агентства, включая Fitch, последние пять лет действуют в отношении России с большим запаздыванием, пояснил аналитик. При этом некоторые из них руководствуются более осторожным и консервативным подходом, принимая во внимание политические факторы, такие как санкции США и возможные дальнейшие действия минфина Соединенных Штатов в связи с ними. "Может это повлиять на нас? Может. Большая вероятность этого? Я считаю, не очень. А дальше на эту плохо прощупываемую материю ложатся оценки и прогнозы: одни консервативнее, другие более объективны", - сказал Гришин.

При этом аналитик подчеркнул, что повышение прогноза не означает его автоматического повышения при следующем пересмотре оценок. "Если прогноз позитивный, это означает, что они [агентство] видят что-то, что в перспективе этот рейтинг повышает, но это не автоматически", - сказал он. Но даже если повышения не произойдет, это не окажет большого влияния на экономику России. "Рынок страхами перед рейтингами давно переболел", - резюмировал Гришин.

Ранее 15 сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом.