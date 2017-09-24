Times: Uber готов пойти на уступки для продления лицензии в Лондоне

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Компания Uber, предоставляющая услуги по онлайн-вызову частных такси, выразила готовность к диалогу и уступкам для того, чтобы добиться от властей Лондона пересмотра решения о непродлении ее лицензии. Об этом сообщила в субботу газета The Sunday Times.

"Пока нас не просили внести какие-либо изменения. Мы хотели бы узнать, что мы можем сделать", - цитирует издание заявление управляющего Uber в Лондоне. "Однако для этого нужен диалог, но нам не предоставляют такую возможность", - добавил он.

Как стало известно 23 сентября, более 500 тыс. человек потребовали от властей британской столицы пересмотреть решение о непродлении лицензии компании. По информации авторов соответствующей петиции, она создана, "чтобы отстоять источник существования для 40 тыс. водителей и потребительский выбор миллионов лондонцев".

Оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London отказался в пятницу продлить лицензию компании Uber после 30 сентября, когда истекает срок ее действия. По мнению лондонских властей, деятельность американской компании не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза. Мэр Лондона приветствовал этот шаг транспортного оператора, заявив, что было бы неправильно, если бы Uber продолжили выдавать лицензию при наличии какой-либо угрозы безопасности лондонцев.

В Uber в свою очередь заявили, что обжалуют решение оператора в суде. Мобильным приложением этой компании в Лондоне пользуются около 3,5 млн человек.