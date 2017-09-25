"Ведомости": рейсы "ВИМ-Авиа" из Домодедово обеспечены топливом до конца понедельника

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово отказался и дальше обслуживать в долг авиакомпанию "ВИМ-Авиа", топливо для рейсов авиаперевозчика будет предоставляться только по понедельник включительно. Об этом сообщила в воскресенье газета "Ведомости", отметив, что компания уже обратилась к властям с просьбой предоставить госгарантии по кредитам.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники, обслуживание Домодедово бортов авиаперевозчика в пятницу-субботу было продолжено только после получения гарантийного письма об оплате топлива от "Татнефти", однако топливо предоставляется только по понедельник включительно, далее "ВИМ-Авиа" потребуются внешние источники финансирования. По данным собеседника "Ведомостей", задолженность перевозчика перед аэропортом составляет порядка 500 млн рублей. Пресс-секретарь вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Алия Самигуллина сообщила изданию, что ранее "ВИМ-Авиа" попросила власти о предоставлении госгарантий по кредитам, данное письмо было перенаправлено в Минтранс.

23 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" допустила серьезные задержки в выполнении рейсов из Домодедово. В Росавиации сообщили, что ситуация связана с неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливно-заправочными организациями. В то же время, по данным Росавиации, в субботу компания предоставила гарантийные обязательства, которые позволят обслуживать уже запланированные рейсы. В самой авиакомпании заявили, что временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".

В Минтрансе сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года, при необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа". Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало доследственную проверку по факту задержки рейсов. По данным следствия, авиакомпания "ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки. Кроме того, в воскресенье Приволжская транспортная прокуратура сообщила о возбуждении административных дел в отношении компании и ее руководства в связи с долгами по заработной плате, превышающими 206 млн рублей.