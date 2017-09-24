"ВИМ-Авиа" вновь задерживает вылеты из Домодедово

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Внутренние и международные авиарейсы компании "ВИМ-Авиа" из Москвы 24 сентября вновь задерживаются в аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта по состоянию на 16:20 мск.

В табло значатся 11 рейсов "ВИМ-авиа", шесть из которых (в Анталью, Ларнаку, Ираклион, Сочи и Симферополь) имеют статус "задержан".

Ранее со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщалось, что авиакомпания "ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки. По данным следствия, в аэропорту Домодедово в Москве были отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов "ВИМ-Авиа" отправлением 22 и 23 сентября, 2 тыс. 997 пассажирам причинен имущественный вред.

В Росавиации отметили, что длительные задержки рейсов компании "ВИМ-Авиа" из московского аэропорта Домодедово связаны с задолженностью компании за топливо перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.