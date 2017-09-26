Минфин: крепкий алкоголь могут запретить продавать онлайн в финальном варианте закона

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минфин России внес крепкий алкоголь в список алкогольной продукции, разрешенной к продаже онлайн с 2018 года, однако по просьбе бизнеса в финальный вариант законопроекта этот пункт может не войти. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.
"Это еще неокончательное решение. Были замечания бизнеса, которые мы включили и вынесли на общественное обсуждение. Финальный вариант не факт, что будет соответствовать тому, что мы сейчас обсуждаем", - сказал Трунин.
Ранее Минфин опубликовал новую версию законопроекта о легализации интернет-продаж алкоголя. Согласно законопроекту, с января 2018 года онлайн-торговля алкоголем будет разрешена для производителей и оптовых продавцов, а с 1 января 2021 года - для розничных продавцов и организаций общественного питания.
Кроме того, согласно поправкам в проект, в список разрешенной к онлайн-продаже продукции внесен крепкий алкоголь. Изначально предполагалось, что через интернет будут продаваться только слабоалкогольные напитки.