Минфин: крепкий алкоголь могут запретить продавать онлайн в финальном варианте закона

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минфин России внес крепкий алкоголь в список алкогольной продукции, разрешенной к продаже онлайн с 2018 года, однако по просьбе бизнеса в финальный вариант законопроекта этот пункт может не войти. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

"Это еще неокончательное решение. Были замечания бизнеса, которые мы включили и вынесли на общественное обсуждение. Финальный вариант не факт, что будет соответствовать тому, что мы сейчас обсуждаем", - сказал Трунин.

Ранее Минфин опубликовал новую версию законопроекта о легализации интернет-продаж алкоголя. Согласно законопроекту, с января 2018 года онлайн-торговля алкоголем будет разрешена для производителей и оптовых продавцов, а с 1 января 2021 года - для розничных продавцов и организаций общественного питания.

Кроме того, согласно поправкам в проект, в список разрешенной к онлайн-продаже продукции внесен крепкий алкоголь. Изначально предполагалось, что через интернет будут продаваться только слабоалкогольные напитки.