МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Соглашения с регионами о реструктуризации кредитов должны быть парафированы до 1 декабря 2017 года, сообщил на правительственной комиссии по развитию регионов министр финансов РФ Антон Силуанов.

"...Нам до 1 декабря необходимо будет парафировать те соглашения, которые должны быть заключены между федеральным центром и субъектами Российской Федерации о реструктуризации этих кредитов", - сказал он.

По словам министра, такие соглашения будут содержать ряд условий, которые регионы должны выполнять для участия в программе реструктуризации. При этом, субъекты Федерации, которые в течение первых двух лет будут показывать хорошие результаты с точки зрения формирования собственной доходной базы, то есть будут демонстрировать рост доходов с реальном выражении выше темпов инфляции, смогут осуществить реструктуризацию на более длительный срок - на 12 лет.

В числе необходимых условий участия в реструктуризации Силуанов назвал сокращение задолженности регионами по рыночным кредитам до 50% от собственных доходов к 1 января 2020 года, отсутствие размещенных бюджетных средств субъекта РФ на банковских депозитах сроком более одного месяца, ограничение ставки по коммерческим кредитам на уровне ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1 процентный пункт.

Силуанов отметил, что правительство больше не будет предоставлять регионам длинных бюджетных кредитов.

"Что важно отметить, одновременно с реструктуризацией мы не планируем больше применять практику предоставления новых длинных бюджетных кредитов, теперь эта практика будет заменена предоставлением бюджетных кредитов на кассовый разрыв в течение финансового года", - сказал Силуанов.

Министр пояснил, что теперь основная кредитная бюджетная поддержка регионов будет осуществляться для того, чтобы обеспечить своевременное исполнение субъектами всех обязательств по погашению кредиторской задолженности.