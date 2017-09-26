Россияне взяли в кредит 2,7 трлн рублей за семь месяцев 2017 года

В 2017 году российские банки идут навстречу своим клиентам и делают ряд своих продуктов доступнее. К ним можно отнести кредиты на рефинансирование задолженности, ставки по которым значительно снизились.

В перекредитовании в первую очередь заинтересованы те, кто взял кредиты несколько лет назад на большие суммы под высокие проценты. Сейчас же стоимость кредитов снижается, поэтому можно переоформить договор на более выгодных условиях. По информации Объединенного Кредитного Бюро, за семь месяцев этого года банки выдали 16,86 млн кредитов общим объемом 2,7 трлн рублей. Это значит, что услуга рефинансирования будет востребованна.

Разберемся, каковы плюсы рефинансирования и где можно оформить такой кредит с максимальной выгодой.

Плюсы рефинансирования

Одним из главных преимуществ рефинансирования является удобство погашения задолженности. К примеру, вы взяли в разных банках средства на ремонт, покупку машины и получили кредитную карту с нужной суммой. После этого необходимо ежемесячно гасить кредиты, делая три платежа. Рефинансирование позволяет объединить выплаты в единый платеж и запомнить только одну дату, когда нужно осуществлять банковский перевод.

Финансовые учреждения сами определяют, по каким видам кредитов предоставлять рефинансирование. Обычно количество рефинансируемых кредитов колеблется от одного до пяти - это может быть кредит наличными, кредитная карта, автокредит.

Еще одно преимущество - это снижение стоимости кредита. Если выбрать больший срок кредитования, то в результате снизится размер ежемесячной платы. Банки предлагают растянуть платежи от одного до 84 месяцев.

Кроме того, рефинансирование позволяет снять обременение с автомобиля, под залог которого, как правило, выдается автокредит.

Ставки снижаются

Главным плюсом рефинансирования задолженности все же являются низкие процентные ставки. Портал "Сравни.ру", изучив услуги ста крупнейших кредитных учреждений России, опубликовал в марте текущего года рейтинг самых выгодных программ рефинансирования. В него попали предложения 10 банков со ставками от 13,5% до 18,5%.

Невысокие ставки предлагает ПАО АКБ "Связь-Банк", работающий на рынке 26 лет и входящий в группу государственной корпорации - Внешэкономбанк. У банка широкая филиальная сеть: его отделения расположены в 54 регионах России.

Как отметил заместитель председателя правления Связь-Банка Сергей Малышев, кредит на рефинансирование является популярным банковским продуктом. Как правило, клиенты преследуют две цели - снизить долговую нагрузку и уменьшить переплату по кредиту.

"Количество обращений за рефинансированием растет. У кого-то несколько кредитов, многие клиенты платят высокие проценты по займам. К нам приходят люди, которые не хотят переплачивать банкам, хотят сделать погашение кредитов проще. Если мы видим, что человек честно выплачивает займы банкам, то готовы не только перекредитовать ссуды других банков по пониженной ставке, но и предложить кредит на дополнительную сумму", - прокомментировал Малышев.

По сравнению с прошлым годом кредиты на рефинансирование заметно подешевели. В ноябрьском рейтинге портала banki.ru лучшие предложения были доступны по ставкам от 14,9% до 21%. Причем некоторые банки понизили стоимость своих услуг сразу на 6,5%. Например, в Связь-Банке, вошедшем в топ-5 списка, ставка опустилась до 13,9% - на рефинансирование потребительских кредитов, автокредитов и кредитных карт.

"Некоторые считают, что к перекредитованию прибегают в первую очередь проблемные заемщики, те, для кого долговая нагрузка становится непомерной. В реальности это не так. Продукт рефинансирования не такой сложный, и мы видим, что в первую очередь им интересуются финансово грамотные клиенты, которые осознанно подходят к управлению личными деньгами, показывают более качественную платежную дисциплину и не хотят переплачивать", - пояснил Малышев.

В то же время эксперты уверены, что дальнейшего резкого снижения ставок не произойдет. Согласен с этим мнением и заместитель председателя правления Связь-Банка.

"Быстрого и значительного снижения ставок по кредитам наличными и рефинансирования ожидать не стоит. Не стоит ждать и тянуть. Есть смысл уже сейчас обратиться в банк и рассчитать свою выгоду от рефинансирования, которая может достигать 50% от текущих платежей", - сказал Малышев.

Особые условия

Сейчас по ставке 13,9% (кредит наличными на рефинансирование) можно погасить долги по кредитным картам других банков, а также перекредитовать потребительские и автокредиты на общую сумму от 30 000 рублей до 3 млн рублей сроком от полугода до семи лет. Во всех офисах Связь-Банка принимается быстрое решение по кредиту. Одновременное количество рефинансируемых кредитов - не более пяти. Важно, чтобы прошло более шести месяцев с даты выдачи этих кредитов.

Заемщикам стоит обратить внимание на то, что получить низкие проценты в момент выдачи кредита на рефинансирование сразу не получится. Банки должны удостовериться, что деньги пошли по назначению, то есть на перекредитование. Но сразу после предоставления документов о погашении рефинансируемых кредитов в других финансовых учреждениях процент будет пересмотрен до базовой ставки.

Некоторые банки предлагают клиентам заключить договор личного страхования. Это не обязательная опция, но ее отсутствие также скажется на ставке: она может вырасти на 1% за каждый вид страховки - от несчастных случаев и болезни, потери работы.

В Связь-Банке сообщили, что подать заявку на рефинансирование может любой клиент в офисе или на сайте в возрасте от 21 года до 65 лет с трудовым стажем не менее одного года и более четырех месяцев на последнем месте работы. Для получения кредита необходимо предоставить документы, подтверждающие занятость, доход, а также кредитный договор или справку с указанием размера задолженности по рефинансируемому кредиту. Связь-Банк (главный акционер - государственная корпорация Внешэкономбанк) предоставляет эту услугу своим клиентам уже несколько лет и считается надежной финансовой организацией с качественными и доступными банковскими продуктами.