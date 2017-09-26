Росавиация назвала авиакомпании, которые перевезут пассажиров "ВИМ-Авиа" внутри РФ

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ТАСС, 26 сентября. Пассажиров "ВИМ-Авиа" внутри России перевезут "Уральские авиалинии", iFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер" и "Якутия". Об этом сообщили в Росавиации.
Как сообщили в ведомстве, финансирование международных чартеров "ВИМ-Авиа" для возвращения туристов будет осуществляться за счет внебюджетных источников.
По данным Росавиации, самолеты "ВИМ-Авиа" в Анталье "остановлены", пассажиров вывозят Royal Flight и Azur Air. В ведомстве также сообщили, что греческая авиакомпания Ellinair выразила готовность перевести пассажиров чартеров "ВИМ-Авиа" за свой счет.