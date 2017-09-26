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Авиакомпания "Россия" не будет финансировать полеты "ВИМ-Авиа" из Внуково

Экономика и бизнес
26 сентября, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Накануне "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в "Аэрофлот") опровергла информацию о финансировании полетов "ВИМ-Авиа" из аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Авиакомпания "Россия" официально опровергает информацию, распространяемую рядом СМИ, о том, что полеты "ВИМ-Авиа" из Внуково будет финансировать "дочка" "Аэрофлота" - авиакомпания "Россия", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что полеты "ВИМ-Авиа" из аэропорта Внуково будут профинансированы авиакомпанией "Россия".

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.

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Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно- заправочными организациями.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса.

Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами "ВИМ-Авиа".

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений, также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.

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