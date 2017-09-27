Совфед обеспечит поддержку программы реструктуризации кредитов регионов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации "без бюрократических проволочек" обеспечит законодательную поддержку масштабной программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Об этом сообщила в среду на открытии осенней сессии верхней палаты парламента спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что Совфед продолжит "твердо отстаивать интересы регионов". "Нам надо более энергично уже на ранних стадиях "отсекать" законы, которые предполагают увеличение расходов или снижение доходов бюджетов субъектов Федерации без установления соответствующих компенсаций", - сказала Матвиенко.

По ее словам, первостепенная задача - уменьшение долгов регионов. Она отметила важность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения с 1 января 2018 года запустить программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Программа рассчитана на семь лет, для некоторых регионов может быть продлена до 12 лет на максимально льготных условиях. "Таким образом в региональных бюджетах останутся финансовые ресурсы на развитие, социальные расходы, повышение зарплаты бюджетникам. Мы должны обеспечить оперативно, без проволочек и бюрократии законодательную поддержку, необходимую для реализации этого масштабного проекта", - сказала Матвиенко.

Она обратилась к профильным комитетам СФ с просьбой взять под контроль эти вопросы, а также "активнее продвигать законопроект о распространении системы страхования вкладов на малый бизнес, законопроект о применении принципа "двух ключей" при установлении льгот по налогам, поступающим в региональные бюджеты".

Спикер также вновь обратила внимание на необходимость ввести в правовое поле деятельность самозанятых граждан. "Принятый в прошлом году закон фактически не работает. Достаточно сказать, что за 7 месяцев этого года поступило всего 300 заявлений от самозанятых в налоговые органы", - констатировала Матвиенко. "По мнению Совета Федерации, более активным было бы патентное налогообложение", - подчеркнула она.

О программе реструктуризации

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на совещании в Ульяновске на прошлой неделе сообщил, что с 1 января 2018 года будет запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Она рассчитана минимум на семь лет и может быть продлена до 12 лет.

В первые два года регионы должны будут выплачивать только 5% долга ежегодно. Такой график позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей, в программе примут участие более 70 субъектов РФ.