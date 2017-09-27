Эксперт: реструктуризация бюджетных кредитов в регионах даст стимул к развитию экономики

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Реструктуризация бюджетных кредитов в регионах позволит направить средства на стимулирование экономики и высвободить в каждом регионе около 10 млрд рублей. Такое мнение высказала ТАСС руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

22 сентября президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет.

"Магистральная задача реструктуризации бюджетных кредитов в регионах - направление этих средств на стимулирование экономики. Основным параметром должен являться рост собственных бюджетных поступлений", - сказала Соколова.

По мнению Соколовой, причиной роста бюджетных кредитов в регионах стала неспособность субъектов в полной мере выполнить социальные обязательства, в том числе по "майским указам" президента.

"Есть определенная неэффективность управления, повышение бюджетных требований - например, по строительству детских садов, больниц, ремонту дорог, то, что связано с "майскими указами" президента, которые задали высокую планку социальных требований, резко увеличили социальную нагрузку. Все это можно было решить за счет повышения доходов, более эффективного управления, но не все регионы с этим справлялись, поэтому им пришлось заимствовать деньги из федерального бюджета", - полагает она.

Соглашение с Минфином

Как отметила собеседница агентства, реструктуризация будет идти с определенным условием - регионы могут добровольно участвовать в этой программе, подписав соглашение с Минфином России.

По ее словам, каким именно будет текст соглашения, станет понятно в октябре, но основные параметры уже заданы: задолженность погашается поэтапно с 2018 по 2024 годы. "Первые два года по 5%, потом по 10% и далее по 20%, - объяснила Соколова. - Если регион сможет доказать способность развивать доходную базу, то есть новые работающие предприятия, прежде всего, то он сможет продлить программу и гасить всего 10% в год до 2030 года".

При этом на первом этапе в программе смогут участвовать практически все регионы, а с 2020 года - только те, кто обеспечит рост собственных доходов. По мнению Соколовой, это даст стимул развития, будут высвобождаться средства, которые регион направит в программы софинансирования строительства транспортной и социальной инфраструктуры.

"Это даст больший эффект на один бюджетный рубль для развития инфраструктуры, социальной сферы, экономики области: в среднем, каждый регион сможет реструктурировать по 10 млрд рублей для решения этих задач", - добавила она.

Без "латания дыр"

Ранее на встрече с губернаторами президент РФ Владимир Путин предостерег от использования будущих налоговых поступлений в качестве способа решения проблем, назвав способ закрытия текущих "дыр" путем будущих поступлений спорным.

По мнению Соколовой, покрыть долги регионов за счет налоговых поступлений будущих периодов, которые должны быть перечислены в федеральный бюджет, - не выход. "Это довольно безответственный способ латания "дыр", и в отношении своего региона, и в отношении общенациональных задач", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в первые два года действия программы реструктуризации регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно. По данным президента, такой график позволит субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Таким образом, у субъектов высвободятся деньги, которые можно будет направить на решение социально-экономических задач, связанных с созданием новых рабочих мест, повышением уровня жизни граждан.